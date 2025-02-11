Если вы сутулитесь, возможно, вам нужно провериться у ортодонта: вот как прикус связан с осанкой

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильная осанка бывает связана не только с тем, что человек следит за ней и делает упражнения для спины. Оказывается, на состояние позвоночника может повлиять прикус. Это одна из причин, почему стоит его исправлять.

Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мужчина стоит спиной

"Когда прикус нарушен, тело стремится компенсировать этот дисбаланс, изменяя положение головы. В результате мышцы шеи и спины вынуждены работать с повышенной нагрузкой, что приводит к формированию неправильной осанки", — рассказала стоматолог Ирина Корнилина в беседе с порталом "Страсти".

Она добавила, что непрекращающиеся боли в шеи и спине тоже могут быть вызваны неправильным прикусом, а когда он исправлен, голова принимает нормальное положение и боли прекращаются.

Уточнения

При́кус — взаимоотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном смыкании зубов верхней и нижней челюстей.

