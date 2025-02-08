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Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Здоровье

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Тамаринд
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тамаринд

В тамаринде содержатся следующие питательные вещества: магний, калий, кальций, фосфор, медь, витамин В1 (тиамин), витамин В2 (рибофлавин), витамин В3 (никотиновая кислота).

Для сравнения: в бананах магния в три раза меньше, чем в тамаринде.

Фрукт помогает поддерживать здоровье пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, пишет alfavita.gr.

Уточнения

Тамари́нд инди́йский, или Инди́йский фи́ник (лат. Tamaríndus índica) — растение семейства бобовых (Fabaceae), единственный вид рода тамаринд. Это тропическое дерево, родиной которого является Восточная Африка, в том числе сухие лиственные леса Мадагаскара.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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