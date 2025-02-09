Кто входит в группу риска по сахарному диабету второго типа

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянно повышенный уровень глюкозы в крови может вызвать серьёзные осложнения в организме.

Поскольку симптомы диабета проявляются, когда заболевание уже запущено, важно, чтобы представители группы риска регулярно проходили скрининг. К группе риска относятся люли:

после 45 лет;

у кого есть семейный анамнез сахарного диабета;

у кого избыточный вес;

есть синдром поликистоза яичников;

кто страдает высоким уровнем холестерина;

у кого был гестационный диабет.

Симптомы сахарного диабета:

повышенная жажда;

усталость;

частые позывы к мочеиспусканию;

слабость, головокружение;

медленно заживающие раны;

затуманенное зрение.

Сахарный диабет возникает, когда уровень глюкозы в крови натощак превышает 7,1 ммоль/л, через 2 часа — 11 ммоль/л, сообщает hazipatika.com.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

