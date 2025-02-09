Кто входит в группу риска по сахарному диабету второго типа

Постоянно повышенный уровень глюкозы в крови может вызвать серьёзные осложнения в организме.
Поскольку симптомы диабета проявляются, когда заболевание уже запущено, важно, чтобы представители группы риска регулярно проходили скрининг. К группе риска относятся люли:
Симптомы сахарного диабета:
Сахарный диабет возникает, когда уровень глюкозы в крови натощак превышает 7,1 ммоль/л, через 2 часа — 11 ммоль/л, сообщает hazipatika.com.
Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
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