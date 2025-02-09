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Кто входит в группу риска по сахарному диабету второго типа

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Здоровье

Постоянно повышенный уровень глюкозы в крови может вызвать серьёзные осложнения в организме.

Поскольку симптомы диабета проявляются, когда заболевание уже запущено, важно, чтобы представители группы риска регулярно проходили скрининг. К группе риска относятся люли:

  • после 45 лет;
  • у кого есть семейный анамнез сахарного диабета;
  • у кого избыточный вес;
  • есть синдром поликистоза яичников;
  • кто страдает высоким уровнем холестерина;
  • у кого был гестационный диабет.

Симптомы сахарного диабета:

  • повышенная жажда;
  • усталость;
  • частые позывы к мочеиспусканию;
  • слабость, головокружение;
  • медленно заживающие раны;
  • затуманенное зрение.

Сахарный диабет возникает, когда уровень глюкозы в крови натощак превышает 7,1 ммоль/л, через 2 часа — 11 ммоль/л, сообщает hazipatika.com.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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