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Вы сильно устаёте от этой утренней привычки: пора это прекратить

2:12
Здоровье

Кофе — это не просто бодрящий напиток, а целая культура. Кто-то пьет его черным, кто-то не представляет утреннюю чашку без сахара или молока, а некоторые экспериментируют со специями. Но влияние таких добавок на организм выходит далеко за рамки вкусовых предпочтений.

Чашка кофе
Фото: flickr.com by David Joyce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чашка кофе

Сахар: быстрый заряд энергии или ловушка для здоровья?

Сладкий кофе может мгновенно поднять настроение, но скрытая опасность в том, что быстрые углеводы вызывают резкий скачок уровня глюкозы в крови. Это дает кратковременный прилив сил, но вскоре уровень сахара падает, вызывая усталость и желание съесть что-нибудь сладкое.

Постоянное употребление кофе с сахаром может привести к:

  • Избыточному потреблению калорий.
  • Повышенному риску диабета.
  • Угасанию натурального вкуса кофе.

Если не хотите отказываться от сладости, попробуйте заменить сахар на натуральные альтернативы: мед, стевию или сироп агавы.

Молоко: мягкость вкуса или потеря пользы?

Добавление молока делает кофе менее кислым, что особенно полезно для людей с чувствительным желудком. Кроме того, белки и жиры в молоке замедляют всасывание кофеина, обеспечивая более плавный и продолжительный эффект бодрости.

Но есть и обратная сторона:

  • Для людей с непереносимостью лактозы кофе с молоком может вызвать дискомфорт.
  • Снижается количество антиоксидантов, которыми богат натуральный кофе.

Если хочется смягчить вкус, но сохранить пользу, попробуйте растительное молоко: овсяное, миндальное или кокосовое.

Корица: ароматная пряность с мощным эффектом

Корица не только придает напитку согревающий аромат, но и обладает массой полезных свойств:

  • Улучшает чувствительность к инсулину, помогая контролировать уровень сахара в крови.
  • Обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
  • Может положительно влиять на память и когнитивные функции.

Если хотите сделать кофе не только вкуснее, но и полезнее, попробуйте заменить сахар щепоткой корицы.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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