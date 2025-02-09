Вы сильно устаёте от этой утренней привычки: пора это прекратить

Кофе — это не просто бодрящий напиток, а целая культура. Кто-то пьет его черным, кто-то не представляет утреннюю чашку без сахара или молока, а некоторые экспериментируют со специями. Но влияние таких добавок на организм выходит далеко за рамки вкусовых предпочтений.
Сладкий кофе может мгновенно поднять настроение, но скрытая опасность в том, что быстрые углеводы вызывают резкий скачок уровня глюкозы в крови. Это дает кратковременный прилив сил, но вскоре уровень сахара падает, вызывая усталость и желание съесть что-нибудь сладкое.
Постоянное употребление кофе с сахаром может привести к:
Если не хотите отказываться от сладости, попробуйте заменить сахар на натуральные альтернативы: мед, стевию или сироп агавы.
Добавление молока делает кофе менее кислым, что особенно полезно для людей с чувствительным желудком. Кроме того, белки и жиры в молоке замедляют всасывание кофеина, обеспечивая более плавный и продолжительный эффект бодрости.
Но есть и обратная сторона:
Если хочется смягчить вкус, но сохранить пользу, попробуйте растительное молоко: овсяное, миндальное или кокосовое.
Корица не только придает напитку согревающий аромат, но и обладает массой полезных свойств:
Если хотите сделать кофе не только вкуснее, но и полезнее, попробуйте заменить сахар щепоткой корицы.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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