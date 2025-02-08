Смузи, который вас отравит: опасное сочетание, о котором мало кто знает

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы уверены, что ваш полезный смузи действительно безопасен? Оказывается, сочетание молока с киви может превратить привычный напиток в настоящую угрозу для желудка.

Фото: flickr.com by YoAmes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Смузи из лимона и киви

Научное открытие, которое шокировало мир

Исследование, опубликованное в European Journal of Clinical Nutrition, всколыхнуло общественность: фермент актинидин, содержащийся в киви, заставляет молочный белок казеин створаживаться, образуя плотные сгустки. Желудку сложно их переварить, что может привести к неприятным последствиям.

"Это как залить цемент в пищевод", — предупреждает нутрициолог Иван Петров в эфире программы "Жить здорово!".

Реальная история, ставшая уроком для родителей

Анна из Краснодара на собственном опыте убедилась, насколько опасно это сочетание. Однажды она решила дать своему ребенку молочный коктейль с киви на полдник. Последствия оказались неожиданными:

"Через час началась рвота, поднялась температура. Врачи диагностировали острое отравление", — рассказывает женщина.

Что говорят врачи?

Доктор Мария Шмелева, автор книги "Осторожно, еда!", объясняет механизм этой реакции:

"Киви увеличивает проницаемость кишечника, а молочный белок казеин может проникать в кровь, вызывая псевдоаллергические реакции".

Как заменить молоко и избежать проблем?

Если вы обожаете киви, не спешите от него отказываться. Ученые Университета Барселоны предлагают безопасную альтернативу: сочетать этот фрукт с растительным молоком.

Эксперимент с участием 200 добровольцев показал, что 85% участников отметили улучшение пищеварения после отказа от коровьего молока в пользу овсяного или миндального.

Шеф-повар Константин Ивлев в своем Instagram делится рецептом безопасного смузи: киви + кокосовое молоко + семена чиа - вкусно, полезно и без риска!