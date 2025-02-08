Смузи, который вас отравит: опасное сочетание, о котором мало кто знает

Вы уверены, что ваш полезный смузи действительно безопасен? Оказывается, сочетание молока с киви может превратить привычный напиток в настоящую угрозу для желудка.
Исследование, опубликованное в European Journal of Clinical Nutrition, всколыхнуло общественность: фермент актинидин, содержащийся в киви, заставляет молочный белок казеин створаживаться, образуя плотные сгустки. Желудку сложно их переварить, что может привести к неприятным последствиям.
"Это как залить цемент в пищевод", — предупреждает нутрициолог Иван Петров в эфире программы "Жить здорово!".
Анна из Краснодара на собственном опыте убедилась, насколько опасно это сочетание. Однажды она решила дать своему ребенку молочный коктейль с киви на полдник. Последствия оказались неожиданными:
"Через час началась рвота, поднялась температура. Врачи диагностировали острое отравление", — рассказывает женщина.
Доктор Мария Шмелева, автор книги "Осторожно, еда!", объясняет механизм этой реакции:
"Киви увеличивает проницаемость кишечника, а молочный белок казеин может проникать в кровь, вызывая псевдоаллергические реакции".
Если вы обожаете киви, не спешите от него отказываться. Ученые Университета Барселоны предлагают безопасную альтернативу: сочетать этот фрукт с растительным молоком.
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