Простые напитки, которые помогут справиться с тревогой

Расслабиться после напряжённого дня можно с помощью правильно подобранных напитков. Кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова рассказала, какие из них действительно помогают снизить тревожность.
Какие напитки способствуют расслаблению
По словам эксперта, если тревожность слишком высока, справиться с ней с помощью одного только чая или воды непросто. Однако есть напитки, которые не содержат кофеин и обладают мягким успокаивающим эффектом.
Вывод
Полностью избавиться от стресса одним только чаем невозможно, но правильный выбор напитков поможет расслабиться и улучшить самочувствие. Главное — избегать кофеина и выбирать натуральные травяные сборы.
Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
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