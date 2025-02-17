Простые напитки, которые помогут справиться с тревогой

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог назвала напитки, которые помогут успокоиться

Расслабиться после напряжённого дня можно с помощью правильно подобранных напитков. Кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова рассказала, какие из них действительно помогают снизить тревожность.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

Какие напитки способствуют расслаблению

По словам эксперта, если тревожность слишком высока, справиться с ней с помощью одного только чая или воды непросто. Однако есть напитки, которые не содержат кофеин и обладают мягким успокаивающим эффектом.

Травяные чаи : ромашка, лаванда, мята, мелисса. Эти растения обладают спазмолитическим и расслабляющим действием.

: ромашка, лаванда, мята, мелисса. Эти растения обладают спазмолитическим и расслабляющим действием. Аптечные сборы : часто содержат валериану и другие седативные травы. Они помогают снизить нервное напряжение перед сном.

: часто содержат валериану и другие седативные травы. Они помогают снизить нервное напряжение перед сном. Стакан холодной воды: если человек испытывает острый стресс или истерику, вода помогает переключить внимание и нормализовать кровоток, что приводит к постепенному снижению тревожности.

Вывод

Полностью избавиться от стресса одним только чаем невозможно, но правильный выбор напитков поможет расслабиться и улучшить самочувствие. Главное — избегать кофеина и выбирать натуральные травяные сборы.

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

