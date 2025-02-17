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Простые напитки, которые помогут справиться с тревогой

1:20
Здоровье

Диетолог назвала напитки, которые помогут успокоиться

Расслабиться после напряжённого дня можно с помощью правильно подобранных напитков. Кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова рассказала, какие из них действительно помогают снизить тревожность.

Горячий чай
Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячий чай

Какие напитки способствуют расслаблению

По словам эксперта, если тревожность слишком высока, справиться с ней с помощью одного только чая или воды непросто. Однако есть напитки, которые не содержат кофеин и обладают мягким успокаивающим эффектом.

  • Травяные чаи: ромашка, лаванда, мята, мелисса. Эти растения обладают спазмолитическим и расслабляющим действием.
  • Аптечные сборы: часто содержат валериану и другие седативные травы. Они помогают снизить нервное напряжение перед сном.
  • Стакан холодной воды: если человек испытывает острый стресс или истерику, вода помогает переключить внимание и нормализовать кровоток, что приводит к постепенному снижению тревожности.

Вывод

Полностью избавиться от стресса одним только чаем невозможно, но правильный выбор напитков поможет расслабиться и улучшить самочувствие. Главное — избегать кофеина и выбирать натуральные травяные сборы.

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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