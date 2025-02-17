От каких продуктов стоит отказаться в пожилом возрасте

С возрастом организм меняется, и привычный рацион может перестать быть полезным. Врачи рекомендуют после 65 лет пересмотреть питание, исключив или сведя к минимуму ряд продуктов, которые могут негативно сказаться на здоровье.
Что не стоит есть после 65 лет
1. Яйца всмятку и другие блюда с жидким желтком
В этом возрасте иммунная система становится более уязвимой, поэтому риск сальмонеллёза возрастает. Врачи советуют полностью прожаривать яйца, следя за тем, чтобы схватывался не только белок, но и желток.
2. Варенье и консервированные фрукты
Свежие фрукты гораздо полезнее, потому что:
3. Грейпфрутовый сок
Этот напиток может влиять на усвоение лекарств и усиливать их действие. Если вы принимаете медикаменты на постоянной основе, лучше заменить грейпфрутовый сок на апельсиновый или клюквенный.
4. Кофе и чай
Полностью отказываться от этих напитков не нужно, но стоит соблюдать умеренность и не пить их перед сном, так как они могут провоцировать бессонницу и скачки давления.
5. Подсластители
Заменители сахара нередко оказываются ещё вреднее, чем сам сахар, поэтому не стоит слепо доверять надписям "без сахара" на продуктах. Важно внимательно изучать состав.
Другие продукты, от которых стоит отказаться
Вывод
После 65 лет важно внимательно относиться к питанию. Правильный рацион поможет сохранить здоровье сердца, сосудов и нервной системы, а также избежать проблем с пищеварением и давлением.
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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