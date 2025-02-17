От каких продуктов стоит отказаться в пожилом возрасте

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Какие продукты стоит исключить из рациона после 65 лет

С возрастом организм меняется, и привычный рацион может перестать быть полезным. Врачи рекомендуют после 65 лет пересмотреть питание, исключив или сведя к минимуму ряд продуктов, которые могут негативно сказаться на здоровье.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофель с лисичками

Что не стоит есть после 65 лет

1. Яйца всмятку и другие блюда с жидким желтком

В этом возрасте иммунная система становится более уязвимой, поэтому риск сальмонеллёза возрастает. Врачи советуют полностью прожаривать яйца, следя за тем, чтобы схватывался не только белок, но и желток.

2. Варенье и консервированные фрукты

Свежие фрукты гораздо полезнее, потому что:

Они содержат больше витаминов и клетчатки.

В процессе варки разрушается витамин C.

Консервация требует добавления большого количества сахара.

3. Грейпфрутовый сок

Этот напиток может влиять на усвоение лекарств и усиливать их действие. Если вы принимаете медикаменты на постоянной основе, лучше заменить грейпфрутовый сок на апельсиновый или клюквенный.

4. Кофе и чай

Полностью отказываться от этих напитков не нужно, но стоит соблюдать умеренность и не пить их перед сном, так как они могут провоцировать бессонницу и скачки давления.

5. Подсластители

Заменители сахара нередко оказываются ещё вреднее, чем сам сахар, поэтому не стоит слепо доверять надписям "без сахара" на продуктах. Важно внимательно изучать состав.

Другие продукты, от которых стоит отказаться

Жирная, солёная, копчёная и жареная пища - повышает давление и создаёт нагрузку на сердце.

- повышает давление и создаёт нагрузку на сердце. Готовые сладкие йогурты и газированные напитки - содержат скрытые сахара.

- содержат скрытые сахара. Фастфуд и полуфабрикаты - приводят к набору веса и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Вывод

После 65 лет важно внимательно относиться к питанию. Правильный рацион поможет сохранить здоровье сердца, сосудов и нервной системы, а также избежать проблем с пищеварением и давлением.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

