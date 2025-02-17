Лютеолин: натуральное средство против седины

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Японские учёные нашли способ замедлить появление седины

Команда исследователей из Нагойского университета в Японии сделала сенсационное открытие: антиоксидант лютеолин способен замедлять процесс появления седых волос.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с седыми волосами

Как работает лютеолин

Эксперимент проводился на мышах, и результаты показали, что введение лютеолина помогло сохранить естественную пигментацию шерсти. В отличие от многих средств для ухода за волосами, этот антиоксидант влияет не на рост волос, а именно на их цвет, предотвращая преждевременное поседение.

Где содержится лютеолин

Этот натуральный компонент можно найти в следующих продуктах:

Сельдерей

Брокколи

Морковь

Лук

Болгарский перец

Можно ли использовать открытие на людях

Хотя исследования пока проводились только на мышах, учёные считают, что механизмы появления седины у людей и грызунов имеют много общего. Это означает, что лютеолин может оказаться эффективным способом профилактики седины у человека.

Кроме того, предполагается, что этот антиоксидант может помочь в борьбе с другими возрастными изменениями, включая облысение.

Вывод

Добавление в рацион продуктов, богатых лютеолином, может стать простым и натуральным способом сохранить естественный цвет волос и замедлить появление седины.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты - вещества, которые ингибируют окисление.

