Лютеолин: натуральное средство против седины

Команда исследователей из Нагойского университета в Японии сделала сенсационное открытие: антиоксидант лютеолин способен замедлять процесс появления седых волос.
Как работает лютеолин
Эксперимент проводился на мышах, и результаты показали, что введение лютеолина помогло сохранить естественную пигментацию шерсти. В отличие от многих средств для ухода за волосами, этот антиоксидант влияет не на рост волос, а именно на их цвет, предотвращая преждевременное поседение.
Где содержится лютеолин
Этот натуральный компонент можно найти в следующих продуктах:
Можно ли использовать открытие на людях
Хотя исследования пока проводились только на мышах, учёные считают, что механизмы появления седины у людей и грызунов имеют много общего. Это означает, что лютеолин может оказаться эффективным способом профилактики седины у человека.
Кроме того, предполагается, что этот антиоксидант может помочь в борьбе с другими возрастными изменениями, включая облысение.
Вывод
Добавление в рацион продуктов, богатых лютеолином, может стать простым и натуральным способом сохранить естественный цвет волос и замедлить появление седины.
А̀нтиоксида́нты - вещества, которые ингибируют окисление.
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