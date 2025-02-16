Витамины против зимней усталости: что добавить в рацион

Зимой организм испытывает нехватку витаминов, что может привести к сезонному гиповитаминозу. По словам врача-эндокринолога Анастасии Подхватилиной, основная проблема в этот период — дефицит витамина C, но это не единственное вещество, которого может не хватать.
Какие продукты помогут восполнить нехватку витаминов
1. Витамин C — защита иммунитета
Недостаток аскорбиновой кислоты делает организм более уязвимым к простудам и снижает энергию. Восполнить дефицит помогут:
Диетолог советует добавлять замороженные ягоды в каши, йогурты и чай для усиления их пользы.
2. Витамин D — поддержка костей и иммунитета
Зимой организму особенно не хватает витамина D, который содержится в:
3. Витамины группы B — для энергии и нервной системы
Эти вещества поддерживают нервную систему, обмен веществ и уровень энергии. Их источники:
4. Витамин A — здоровье кожи и зрения
Для восполнения каротина, который организм превращает в витамин A, полезны:
Вывод
Зимний рацион должен включать не только фрукты и овощи, но и рыбу, мясо, злаки и орехи. Такой подход поможет избежать нехватки витаминов и сохранить здоровье в холодное время года.
Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.
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