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Витамины против зимней усталости: что добавить в рацион

2:04
Здоровье

Диетолог назвала продукты, которые спасут от гиповитаминоза

Зимой организм испытывает нехватку витаминов, что может привести к сезонному гиповитаминозу. По словам врача-эндокринолога Анастасии Подхватилиной, основная проблема в этот период — дефицит витамина C, но это не единственное вещество, которого может не хватать.

Фрукты
Фото: Freepik is licensed under Free license
Фрукты

Какие продукты помогут восполнить нехватку витаминов

1. Витамин C — защита иммунитета
Недостаток аскорбиновой кислоты делает организм более уязвимым к простудам и снижает энергию. Восполнить дефицит помогут:

  • Отвары из облепихи, шиповника, смородины, рябины.
  • Киви, цитрусовые, хурма, ягоды.
  • Квашеная капуста — бюджетный источник витамина C.

Диетолог советует добавлять замороженные ягоды в каши, йогурты и чай для усиления их пользы.

2. Витамин D — поддержка костей и иммунитета
Зимой организму особенно не хватает витамина D, который содержится в:

  • Жирной рыбе (особенно дикой, а не выращенной в искусственных условиях).
  • Печени трески.

3. Витамины группы B — для энергии и нервной системы
Эти вещества поддерживают нервную систему, обмен веществ и уровень энергии. Их источники:

  • Яйца, нежирное мясо, рыба, печень.
  • Бобовые, крупы, орехи, семена.
  • Зелёные овощи и хлеб грубого помола.

4. Витамин A — здоровье кожи и зрения
Для восполнения каротина, который организм превращает в витамин A, полезны:

  • Морковь, абрикосы, тыква.
  • Болгарский перец.

Вывод

Зимний рацион должен включать не только фрукты и овощи, но и рыбу, мясо, злаки и орехи. Такой подход поможет избежать нехватки витаминов и сохранить здоровье в холодное время года.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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