Простая еда, которая помогает бороться с депрессией — вот что стоит добавить в рацион

Свежие исследования показали, что натуральный компонент ликопин, содержащийся в томатах и других красных фруктах, способен не только восстанавливать функции мозга, но и помогать в борьбе с депрессией.
Как ликопин влияет на мозг
Главный механизм действия этого вещества связан с выработкой BDNF (нейротрофического фактора мозга) - белка, который играет ключевую роль в поддержании когнитивных способностей и эмоционального состояния.
Эти изменения помогают улучшить коммуникацию между нейронами, способствуя восстановлению нормальной работы мозга.
Почему стоит добавить томаты в рацион
Помимо пользы для мозга, ликопин обладает мощными антиоксидантными свойствами, снижает воспаление и защищает клетки от повреждений. Включение томатов и красных фруктов в повседневное питание может стать простым и естественным способом поддержания психического здоровья.
Томаты — не только вкусный продукт, но и мощное средство для поддержки работы мозга и улучшения настроения. Их регулярное употребление может стать одним из ключевых факторов в профилактике депрессии и возрастных когнитивных нарушений.
Ликопин - каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза.
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