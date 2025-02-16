Простая еда, которая помогает бороться с депрессией — вот что стоит добавить в рацион

Свежие исследования показали, что натуральный компонент ликопин, содержащийся в томатах и других красных фруктах, способен не только восстанавливать функции мозга, но и помогать в борьбе с депрессией.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain томатная паста

Как ликопин влияет на мозг

Главный механизм действия этого вещества связан с выработкой BDNF (нейротрофического фактора мозга) - белка, который играет ключевую роль в поддержании когнитивных способностей и эмоционального состояния.

Эксперименты на мышах с депрессивными признаками показали значительное улучшение их поведения после введения ликопина.

с депрессивными признаками показали значительное улучшение их поведения после введения ликопина. Вещество оказывает положительное влияние на гиппокамп — зону мозга, ответственную за память и регуляцию настроения.

— зону мозга, ответственную за память и регуляцию настроения. Ликопин активирует сигнальные пути BDNF-TrkB, которые обычно подавлены у людей, страдающих депрессией.

Эти изменения помогают улучшить коммуникацию между нейронами, способствуя восстановлению нормальной работы мозга.

Почему стоит добавить томаты в рацион

Помимо пользы для мозга, ликопин обладает мощными антиоксидантными свойствами, снижает воспаление и защищает клетки от повреждений. Включение томатов и красных фруктов в повседневное питание может стать простым и естественным способом поддержания психического здоровья.

Томаты — не только вкусный продукт, но и мощное средство для поддержки работы мозга и улучшения настроения. Их регулярное употребление может стать одним из ключевых факторов в профилактике депрессии и возрастных когнитивных нарушений.

Уточнения

Ликопин - каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза.

