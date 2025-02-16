Не можете найти решение? Попробуйте поспать — учёные доказали эффективность этого метода

Если вы сталкиваетесь с трудностями в поиске решений, возможно, вам просто нужно… поспать. Исследование, опубликованное в Journal of Sleep Research, показало, что дневной сон может значительно улучшить когнитивные способности и помочь находить нестандартные решения сложных задач.
Учёные обнаружили, что люди, которые спали днём два часа, лучше справлялись с задачами, чем те, кто полностью отказался от сна. Главный секрет — восстановление когнитивных функций, которое происходит во время фазы быстрого сна, сопровождающейся активными движениями глаз.
Этот процесс способствует улучшению аналогового переноса — способности применять решения из одной области знаний к совершенно новой ситуации. Именно этот навык помогает находить нестандартные подходы к решению сложных проблем.
Авторы исследования также подчёркивают, что фаза глубокого сна, во время которой мы видим сны, играет ключевую роль в интеграции и закреплении новой информации. В этот момент мозг активно перерабатывает сложные концепции, связывает их с уже имеющимися знаниями и формирует новые связи.
Если вы зашли в тупик и не можете найти решение — попробуйте сделать перерыв и немного поспать. Короткий дневной сон может стать отличным инструментом для повышения продуктивности и развития нестандартного мышления.
Мышле́ние - познавательная деятельность человека.
Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!