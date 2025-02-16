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Не можете найти решение? Попробуйте поспать — учёные доказали эффективность этого метода

1:41
Здоровье

Если вы сталкиваетесь с трудностями в поиске решений, возможно, вам просто нужно… поспать. Исследование, опубликованное в Journal of Sleep Research, показало, что дневной сон может значительно улучшить когнитивные способности и помочь находить нестандартные решения сложных задач.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Как сон помогает мозгу справляться с проблемами

Учёные обнаружили, что люди, которые спали днём два часа, лучше справлялись с задачами, чем те, кто полностью отказался от сна. Главный секрет — восстановление когнитивных функций, которое происходит во время фазы быстрого сна, сопровождающейся активными движениями глаз.

Этот процесс способствует улучшению аналогового переноса — способности применять решения из одной области знаний к совершенно новой ситуации. Именно этот навык помогает находить нестандартные подходы к решению сложных проблем.

Роль глубокого сна в обработке информации

Авторы исследования также подчёркивают, что фаза глубокого сна, во время которой мы видим сны, играет ключевую роль в интеграции и закреплении новой информации. В этот момент мозг активно перерабатывает сложные концепции, связывает их с уже имеющимися знаниями и формирует новые связи.

Если вы зашли в тупик и не можете найти решение — попробуйте сделать перерыв и немного поспать. Короткий дневной сон может стать отличным инструментом для повышения продуктивности и развития нестандартного мышления.

Уточнения

Мышле́ние - познавательная деятельность человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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