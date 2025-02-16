Вкусное, но коварное: почему именно вино и шоколад могут быть причиной вашей головной боли

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Красное вино и шоколад — казалось бы, идеальное сочетание для уютного вечера. Но неврологи предупреждают: именно эта комбинация может стать причиной мигреней и хронической усталости.

Почему вино и шоколад вызывают головную боль

Исследование Headache Journal показало, что вещества, содержащиеся в этих продуктах, могут вызывать спазм сосудов мозга.

Шоколад содержит тирамин, который повышает кровяное давление и может спровоцировать головную боль.

содержит тирамин, который повышает кровяное давление и может спровоцировать головную боль. Красное вино богато танинами, которые вызывают расширение, а затем резкое сужение сосудов, что становится триггером мигрени.

"Эта комбинация — триггер мигрени у 60% моих пациентов", — заявил доктор Марк Уинтерс в подкасте Brain Health.

Реальные истории и научные данные

"После бокала мерло с тёмным шоколадом меня 2 дня мучила мигрень. Невролог посоветовал заменить вино на гранатовый сок", — рассказала в Telegram-канале "Здоровье без таблеток" Виктория из Санкт-Петербурга.

Исследование European Neurology подтверждает: полифенолы граната улучшают кровоток и снижают риск головной боли.

Безопасная альтернатива

Шеф-сомелье Елена Сидоренко советует заменить красное вино чаем ройбуш.

"Ройбуш содержит аспалатин, который усиливает выработку дофамина без риска мигрени"

Попробуйте рецепт из нью-йоркского ресторана Death Chocolate: плитка 85% какао + чай ройбуш с ванилью. Это не только вкусно, но и безопасно для сосудов.

Если вы страдаете от мигреней или хронической усталости, попробуйте исключить сочетание шоколада и красного вина. Вместо этого выбирайте гранатовый сок или ройбуш — ваш организм скажет спасибо.

Уточнения

Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



