Вкусное, но коварное: почему именно вино и шоколад могут быть причиной вашей головной боли

Красное вино и шоколад — казалось бы, идеальное сочетание для уютного вечера. Но неврологи предупреждают: именно эта комбинация может стать причиной мигреней и хронической усталости.
Исследование Headache Journal показало, что вещества, содержащиеся в этих продуктах, могут вызывать спазм сосудов мозга.
"Эта комбинация — триггер мигрени у 60% моих пациентов", — заявил доктор Марк Уинтерс в подкасте Brain Health.
"После бокала мерло с тёмным шоколадом меня 2 дня мучила мигрень. Невролог посоветовал заменить вино на гранатовый сок", — рассказала в Telegram-канале "Здоровье без таблеток" Виктория из Санкт-Петербурга.
Исследование European Neurology подтверждает: полифенолы граната улучшают кровоток и снижают риск головной боли.
Шеф-сомелье Елена Сидоренко советует заменить красное вино чаем ройбуш.
"Ройбуш содержит аспалатин, который усиливает выработку дофамина без риска мигрени"
Попробуйте рецепт из нью-йоркского ресторана Death Chocolate: плитка 85% какао + чай ройбуш с ванилью. Это не только вкусно, но и безопасно для сосудов.
Если вы страдаете от мигреней или хронической усталости, попробуйте исключить сочетание шоколада и красного вина. Вместо этого выбирайте гранатовый сок или ройбуш — ваш организм скажет спасибо.
Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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