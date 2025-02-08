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Таблетка молодости: действительно ли NMN продлевает жизнь

2:47
Здоровье

Вечная молодость — мечта человечества. Учёные исследуют разные способы замедлить старение, и одной из главных надежд стала молекула NMN (никотинамидмононуклеотид). Производители БАДов уверяют: она помогает оставаться молодым и полным сил. Но действительно ли это так, или перед нами очередной маркетинговый миф?

Таблетка от боли
Фото: https://www.freepik.com
Таблетка от боли

Как NMN влияет на организм

NMN — это соединение, которое в организме превращается в NAD+ (никотинамидадениндинуклеотид). Именно этот кофермент участвует в важнейших процессах:

  • Клеточное дыхание: поддерживает выработку энергии.
  • Защита ДНК: предотвращает повреждения.
  • Контроль воспалений: снижает риск хронических заболеваний.
  • Работа митохондрий: обеспечивает их нормальное функционирование.

С возрастом уровень NAD+ снижается, что приводит к ослаблению обмена веществ, ухудшению когнитивных функций и увеличению риска болезней. NMN, как предполагается, восполняет дефицит этого кофермента, помогая организму работать эффективнее.

Что говорят исследования

В экспериментах на животных добавление NMN в рацион действительно замедляло процессы старения: улучшалась работа сердечно-сосудистой системы, замедлялось разрушение клеток. Однако у людей всё не так однозначно.

  • Большинство исследований проводилось in vitro или на мышах — эффект на людях до конца не изучен.
  • Усвоение NMN зависит от микробиома кишечника — у разных людей может быть разная реакция.
  • Высокие дозировки могут быть небезопасны — при избытке NMN возможны токсичные побочные эффекты.

Почему FDA запретило NMN в БАДах

В 2022 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отозвало разрешение на продажу NMN в качестве добавки. Причина проста: вещество проходит новые исследования уже как лекарство, а не пищевая добавка.

Это значит, что наука пока не готова подтвердить или опровергнуть эффективность NMN. Возможно, в будущем он станет важной частью антивозрастной терапии, но пока принимать его стоит с осторожностью.

Стоит ли принимать NMN прямо сейчас

  • Однозначных доказательств продления жизни пока нет.
  • Долгосрочная безопасность остается под вопросом.
  • Лучше дождаться результатов исследований и проконсультироваться с врачом.

NMN — это, безусловно, перспективное направление, но пока он не доказал, что действительно способен победить старение. Возможно, настоящая таблетка от старости ещё впереди.

Уточнения

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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