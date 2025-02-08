Таблетка молодости: действительно ли NMN продлевает жизнь

Вечная молодость — мечта человечества. Учёные исследуют разные способы замедлить старение, и одной из главных надежд стала молекула NMN (никотинамидмононуклеотид). Производители БАДов уверяют: она помогает оставаться молодым и полным сил. Но действительно ли это так, или перед нами очередной маркетинговый миф?
NMN — это соединение, которое в организме превращается в NAD+ (никотинамидадениндинуклеотид). Именно этот кофермент участвует в важнейших процессах:
С возрастом уровень NAD+ снижается, что приводит к ослаблению обмена веществ, ухудшению когнитивных функций и увеличению риска болезней. NMN, как предполагается, восполняет дефицит этого кофермента, помогая организму работать эффективнее.
В экспериментах на животных добавление NMN в рацион действительно замедляло процессы старения: улучшалась работа сердечно-сосудистой системы, замедлялось разрушение клеток. Однако у людей всё не так однозначно.
В 2022 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отозвало разрешение на продажу NMN в качестве добавки. Причина проста: вещество проходит новые исследования уже как лекарство, а не пищевая добавка.
Это значит, что наука пока не готова подтвердить или опровергнуть эффективность NMN. Возможно, в будущем он станет важной частью антивозрастной терапии, но пока принимать его стоит с осторожностью.
NMN — это, безусловно, перспективное направление, но пока он не доказал, что действительно способен победить старение. Возможно, настоящая таблетка от старости ещё впереди.
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