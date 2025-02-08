Хотите белоснежную улыбку? Узнайте о рисках частого отбеливания

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мода на белоснежную улыбку набирает обороты, но стоит ли бездумно следовать этому тренду? Специалисты предупреждают: чрезмерное отбеливание может привести к серьезным проблемам с зубами.

Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian Девушка в белой рубашке

Почему нельзя переусердствовать с отбеливанием

Современные соцсети навязывают идеал идеальной улыбки, а блогеры активно рекламируют отбеливающие полоски, гели и каппы. Но врачи бьют тревогу: если злоупотреблять этими методами, можно повредить эмаль, вызвать ожоги десен и даже сделать зубы полупрозрачными.

Основной компонент большинства отбеливающих средств — перекись водорода. Она запускает процесс окисления, удаляя пигменты, но делает эмаль более пористой. Это подтверждает исследование European Journal of Dentistry. А по данным Dentistry Journal, перекись водорода может повлиять на дентин — слой зуба, отвечающий за чувствительность. В результате появляется дискомфорт, а цвет зубов может стать еще более желтым, ведь дентин темнее эмали.

Возможные последствия

Некоторые повреждения можно обратить вспять: слюна содержит минералы, которые помогают эмали восстанавливаться. Дополнительно укрепляют зубы продукты с кальцием и фосфатами — молочные продукты, зелень и рыба. Но если отбеливание проводить слишком часто, можно столкнуться с необратимыми проблемами:

Повышенная чувствительность: зубы реагируют на горячее, холодное и сладкое.

Разрушение эмали: зубы становятся хрупкими, появляются микротрещины.

Ожоги десен: при неправильном нанесении отбеливающего состава слизистая может пострадать.

Обратный эффект: зубы теряют естественную белизну и приобретают сероватый или полупрозрачный оттенок.

Как отбеливать безопасно

Врачи советуют придерживаться умеренности. Оптимальным вариантом считается отбеливание, при котором цвет зубов лишь немного светлее, чем белки глаз.

Вот несколько правил безопасного осветления эмали

Профессиональное отбеливание: не чаще раза в 6-12 месяцев.

не чаще раза в 6-12 месяцев. Домашние средства: не дольше двух недель подряд, с перерывами в 3-4 месяца.

не дольше двух недель подряд, с перерывами в 3-4 месяца. Гигиена полости рта: регулярная чистка зубов помогает осветлить эмаль без агрессивных процедур.

Обман соцсетей

Не стоит верить всему, что показывают блогеры. Глянцевые улыбки из соцсетей часто — это результат обработки в редакторах или установки виниров. Поэтому прежде чем решиться на кардинальные изменения, лучше проконсультироваться с врачом и подобрать безопасный способ отбеливания.

Уточнения

Отбеливание зубов – стоматологическая процедура изменения оттенка зубной эмали. Отбеливание зубов относится к области косметической стоматологии и имеет ряд сторонников и противников.

