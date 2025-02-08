Хотите белоснежную улыбку? Узнайте о рисках частого отбеливания

Мода на белоснежную улыбку набирает обороты, но стоит ли бездумно следовать этому тренду? Специалисты предупреждают: чрезмерное отбеливание может привести к серьезным проблемам с зубами.
Современные соцсети навязывают идеал идеальной улыбки, а блогеры активно рекламируют отбеливающие полоски, гели и каппы. Но врачи бьют тревогу: если злоупотреблять этими методами, можно повредить эмаль, вызвать ожоги десен и даже сделать зубы полупрозрачными.
Основной компонент большинства отбеливающих средств — перекись водорода. Она запускает процесс окисления, удаляя пигменты, но делает эмаль более пористой. Это подтверждает исследование European Journal of Dentistry. А по данным Dentistry Journal, перекись водорода может повлиять на дентин — слой зуба, отвечающий за чувствительность. В результате появляется дискомфорт, а цвет зубов может стать еще более желтым, ведь дентин темнее эмали.
Некоторые повреждения можно обратить вспять: слюна содержит минералы, которые помогают эмали восстанавливаться. Дополнительно укрепляют зубы продукты с кальцием и фосфатами — молочные продукты, зелень и рыба. Но если отбеливание проводить слишком часто, можно столкнуться с необратимыми проблемами:
Врачи советуют придерживаться умеренности. Оптимальным вариантом считается отбеливание, при котором цвет зубов лишь немного светлее, чем белки глаз.
Не стоит верить всему, что показывают блогеры. Глянцевые улыбки из соцсетей часто — это результат обработки в редакторах или установки виниров. Поэтому прежде чем решиться на кардинальные изменения, лучше проконсультироваться с врачом и подобрать безопасный способ отбеливания.
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