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Англичанка полностью отказалась от растительной пищи и рассказала, что с ней случилось

1:24
Здоровье

Англичанка Рэйчел Эшби весила 95 килограммов и долго не могла найти ни одного подходящего ей способа похудения. После того как она полностью перешла на продукты животного происхождения и отказалась от растительной пищи, её вес пришёл в норму, как и в целом самочувствие. Об этом Рэйчел рассказала Gloucestershire Live.

Мясо на гриле
Фото: commons.wikimedia.org by 김태경, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясо на гриле

Эшби узнала о плотоядной диете в 2019 году и сразу же решила опробовать её на себе. С того момента, как она кардинально изменила свой рацион, лишние килограммы стали уходить. В результате англичанка смогла сбросить 30 килограммов. В день она съедает около одной пачки сливочного масла и говорит, что "буквально ест жир".

По словам Эшби, она тратит на еду столько же денег, сколько и раньше, но в спортивный зала стала ходить реже. Это ей не требуется, поскольку её мышцы остаются упругими. Эшби даже перестала покупать фрукты и овощи для детей: она посадила их на такую же диету.

Несмотря на то что англичанка в восторге от своего питания, врачи не одобряют такой своеобразный рацион, ведь он увеличивает риск возникновения рака. Кроме того, любой организм нуждается в витаминах и клетчатке, отсутствие которой может привести к хроническому запору.

Уточнения

Пища животного происхождения — это пища, которую человек получает непосредственно от животных или в процессе её дальнейшей переработки.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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