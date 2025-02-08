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Бессонница или здоровье? Что важно знать перед приемом снотворного

2:51
Здоровье

Сон — один из важнейших процессов организма, от которого зависит работа сердца, иммунной системы, гормонального фона и даже когнитивных функций. Однако миллионы людей по всему миру страдают от бессонницы и ищут способы нормализовать свой ночной отдых. Одним из популярных решений стали снотворные препараты, такие как золпидем (Амбиен), но новое исследование показало, что они могут влиять на мозг не так, как ожидалось.

Бессонница
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Бессонница

Как снотворные воздействуют на мозг

Во время сна мозг очищается от токсинов с помощью ритмических волн спинномозговой жидкости. Этот процесс играет ключевую роль в предотвращении нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Однако эксперименты на мышах показали, что золпидем нарушает этот механизм.

  • Мыши засыпали быстрее и глубже, но их мозг получал меньше очищающих волн.
  • Неизвестно, как это проявляется у людей, но есть вероятность, что долгосрочное применение золпидема может негативно сказаться на когнитивном здоровье.

Почему важно учитывать побочные эффекты

Золпидем действует как мощный успокоитель, подавляя активность мозга без учета причин бессонницы. Это помогает быстро заснуть, но не решает основную проблему, будь то стресс, боль или тревожность.

Как отмечает сомнолог Роберт Стикголд, такие препараты работают "по принципу кувалды", отключая весь мозг, а не помогая ему восстановиться. Это может привести к потере естественных функций сна, включая очистку мозга.

Стоит ли использовать снотворные

Ученые считают, что золпидем можно применять только кратковременно, так как долгосрочное использование может нанести вред мозгу. Исследователи работают над созданием препаратов нового поколения, которые обеспечат сон без нарушения естественных ритмов мозга.

Однако пока таких средств нет, снотворные остаются компромиссным решением. Стикголд говорит:

"Снотворные — это ужасная вещь. Вам никогда не следует их принимать. Если только вы не можете нормально спать без них".

Сон — это больше, чем просто отдых

Наука еще не до конца разобралась, зачем человеку нужен сон. Возможно, он помогает:

  • Фильтровать воспоминания и сохранять важную информацию.
  • Обновлять нервную систему и укреплять когнитивные функции.
  • Очищать мозг от токсинов, предотвращая развитие болезней.
  • Восстанавливать тело, включая рост костей и заживление тканей.

Как бы то ни было, исследования продолжаются, и новые открытия могут кардинально изменить представления о сне и его значении для здоровья.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Каяшева Кристина
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз. Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками. Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии. Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.
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