Бессонница или здоровье? Что важно знать перед приемом снотворного

Сон — один из важнейших процессов организма, от которого зависит работа сердца, иммунной системы, гормонального фона и даже когнитивных функций. Однако миллионы людей по всему миру страдают от бессонницы и ищут способы нормализовать свой ночной отдых. Одним из популярных решений стали снотворные препараты, такие как золпидем (Амбиен), но новое исследование показало, что они могут влиять на мозг не так, как ожидалось.
Во время сна мозг очищается от токсинов с помощью ритмических волн спинномозговой жидкости. Этот процесс играет ключевую роль в предотвращении нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Однако эксперименты на мышах показали, что золпидем нарушает этот механизм.
Золпидем действует как мощный успокоитель, подавляя активность мозга без учета причин бессонницы. Это помогает быстро заснуть, но не решает основную проблему, будь то стресс, боль или тревожность.
Как отмечает сомнолог Роберт Стикголд, такие препараты работают "по принципу кувалды", отключая весь мозг, а не помогая ему восстановиться. Это может привести к потере естественных функций сна, включая очистку мозга.
Ученые считают, что золпидем можно применять только кратковременно, так как долгосрочное использование может нанести вред мозгу. Исследователи работают над созданием препаратов нового поколения, которые обеспечат сон без нарушения естественных ритмов мозга.
Однако пока таких средств нет, снотворные остаются компромиссным решением. Стикголд говорит:
"Снотворные — это ужасная вещь. Вам никогда не следует их принимать. Если только вы не можете нормально спать без них".
Наука еще не до конца разобралась, зачем человеку нужен сон. Возможно, он помогает:
Как бы то ни было, исследования продолжаются, и новые открытия могут кардинально изменить представления о сне и его значении для здоровья.
Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.
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