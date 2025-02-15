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Как поддерживать здоровье при изменении атмосферного давления

2:02
Здоровье

Как повышенное атмосферное давление влияет на самочувствие

Врач измеряет давление
Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач измеряет давление

Когда атмосферное давление повышается, это может существенно сказаться на состоянии людей, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. У таких людей часто возникают головные боли, слабость, раздражительность и повышение артериального давления.

Как отмечают эксперты, метеочувствительность связана с тем, как организм адаптируется к меняющимся внешним условиям. У одних людей этот процесс проходит почти незаметно, в то время как у других — с трудом, что и приводит к ухудшению самочувствия.

Кардиолог Дмитрий Бровин подчёркивает, что для людей с гипертонией повышенное давление может стать причиной обострения заболевания. В такие моменты увеличивается риск гипертонических кризов и частота приступов стенокардии у пациентов с ишемической болезнью сердца. Также повышенное атмосферное давление влияет на сосуды головного мозга, что может привести к головным болям и мигреням.

Кроме того, существует вероятность обострения хронических заболеваний, таких как артрит или ринит, из-за изменения давления в ушах и суставах.

Советы врачей

Чтобы облегчить последствия повышения давления, специалисты рекомендуют:

  • Ограничить физическую активность.
  • Обеспечить себе полноценный отдых, спать не менее 8 часов в сутки.
  • Употреблять достаточное количество жидкости — лучше чистой воды.
  • Избегать резких перепадов температуры и поддерживать комфортный микроклимат в помещении.
  • Соблюдать сбалансированную диету, ограничив количество соли и увеличив потребление овощей и фруктов.
  • Регулярно контролировать артериальное давление и принимать прописанные врачом препараты.

Соблюдение этих рекомендаций поможет легче пережить изменения атмосферного давления и снизить риски обострения хронических заболеваний.

Уточнения

Метеозависимость - симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение адаптации организма к таким изменениям.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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