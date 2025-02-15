Как поддерживать здоровье при изменении атмосферного давления

Как повышенное атмосферное давление влияет на самочувствие
Когда атмосферное давление повышается, это может существенно сказаться на состоянии людей, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. У таких людей часто возникают головные боли, слабость, раздражительность и повышение артериального давления.
Как отмечают эксперты, метеочувствительность связана с тем, как организм адаптируется к меняющимся внешним условиям. У одних людей этот процесс проходит почти незаметно, в то время как у других — с трудом, что и приводит к ухудшению самочувствия.
Кардиолог Дмитрий Бровин подчёркивает, что для людей с гипертонией повышенное давление может стать причиной обострения заболевания. В такие моменты увеличивается риск гипертонических кризов и частота приступов стенокардии у пациентов с ишемической болезнью сердца. Также повышенное атмосферное давление влияет на сосуды головного мозга, что может привести к головным болям и мигреням.
Кроме того, существует вероятность обострения хронических заболеваний, таких как артрит или ринит, из-за изменения давления в ушах и суставах.
Советы врачей
Чтобы облегчить последствия повышения давления, специалисты рекомендуют:
Соблюдение этих рекомендаций поможет легче пережить изменения атмосферного давления и снизить риски обострения хронических заболеваний.
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