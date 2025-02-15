Какие зависимости труднее всего побороть: результаты уникального исследования

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что делать с зависимостью: самые труднопреодолимые вещества по версии учёных

Американские исследователи провели масштабное исследование, чтобы понять, от каких психоактивных веществ сложнее всего избавиться. Они проанализировали данные людей, которые пытались побороть зависимость от 12 распространённых веществ, от алкоголя до рецептурных обезболивающих. Эксперимент показал, что некоторые виды зависимости оказываются стойкими и крайне трудно поддаются лечению.

Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

В чём суть исследования

В исследовании участвовали 344 человека старше 18 лет, у которых были расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Эти люди делились своим опытом борьбы с зависимостью, рассказывая о том, сколько попыток им понадобилось, чтобы отказаться от того или иного вещества, а также сколько времени они боролись с зависимостью. Участники сообщали, какие вещества они употребляли 10 и более раз и с какого возраста начали.

Какие вещества оказались самыми "стойкими"

Результаты исследования показали, что самые сложные зависимости связаны с опиоидами и обезболивающими средствами. Эти вещества в итоге оказались на первом месте по частоте рецидивов, что делает их зависимость особенно трудно преодолимой.

Рейтинг веществ по сложности отказа:

Опиоиды и обезболивающие : самая стойкая зависимость.

: самая стойкая зависимость. Алкоголь и стимуляторы : находятся ниже, но также сложны для отказа.

: находятся ниже, но также сложны для отказа. Марихуана, кокаин, галлюциногены, никотин : эти вещества требуют меньше попыток для отказа, хотя сложности с ними также присутствуют.

: эти вещества требуют меньше попыток для отказа, хотя сложности с ними также присутствуют. Транквилизаторы: зависимость от препаратов, таких как феназепам или лоразепам, оказывается тяжелее, чем от ЛСД или галлюциногенов.

Интересный факт

Исследование показало, что с галлюциногенами проще справиться, чем с транквилизаторами. Участники, пробовавшие ЛСД и подобные вещества, меньше сталкивались с рецидивами по сравнению с теми, кто пытался отказаться от препаратов типа феназепама.

Что это значит для медицины

Сложность в преодолении зависимости от некоторых веществ подчёркивает важность комплексного подхода к лечению зависимостей. Опиоиды, обезболивающие и алкоголь требуют более внимательного и многолетнего лечения, в то время как с другими веществами борьба может быть более успешной в короткие сроки.

Уточнения

Транквилиза́торы - устаревший термин для психотропных лекарственных средств.

