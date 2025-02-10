Зима без снега — нервы на пределе: россияне массово жалуются на тревогу и бессонницу

2025 год только начался, но в России уже наблюдается резкое увеличение числа пациентов, которым требуется помощь психиатров. Этому есть необычное объяснение: оказывается, так влияет на людей аномально тёплая зима, сообщает Life.
Россияне стали жаловаться на депрессию, апатию, тревожные состояния и нарушения сна. Резкие перепады погоды и сбои её естественного цикла всегда негативно сказываются на душевном состоянии людей, склонным к психическим расстройствам, однако для врачей такой поток всё равно оказался неожиданностью.
Многие пациенты говорят, что антидепрессанты им больше не помогают, а бессонницей стали страдать даже те, у кого раньше всегда было нормальное настроение.
Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.