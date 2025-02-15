Яйца — источник витаминов или бактерий? Вот почему их обязательно нужно мыть перед готовкой

Многие из нас задумываются: нужно ли мыть яйца перед тем, как готовить из них омлет или печь что-то вкусное? Ответ на этот вопрос может варьироваться, но эксперты однозначно утверждают — мыть яйца обязательно!
На скорлупе яиц могут быть бактерии, включая сальмонеллу - опасную кишечную инфекцию. Эти микроорганизмы могут размножаться на немытых яйцах, и при попадании в организм человека вызвать серьёзные заболевания. Среди симптомов — лихорадка, озноб, головные боли и расстройства пищеварения. Важно помнить, что сальмонелла не зависит от температуры: она может выжить даже при заморозке, что делает её особенно опасной.
Мытьё яиц перед приготовлением помогает устранить микроорганизмы с их поверхности. Таким образом, вы минимизируете риск попадания бактерий в пищу и защищаете себя и своих близких от инфекций.
Если вдруг сальмонелла окажется не только на скорлупе, но и в содержимом яйца, не стоит паниковать. Термическая обработка — например, кипячение — эффективно уничтожает все патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу.
Даже если яйца выглядят чистыми, их всегда следует мыть перед использованием. Это простая мера предосторожности, которая поможет избежать неприятных последствий.
Сальмоне́ллы — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек.
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