Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Производим свои автокомпоненты и держим курс на Восток — автопром России в новых реалиях
Илья Авербух трогательно поздравил Лизу Арзамасову с Днём влюблённых
Новые методы лечения психических расстройств. Запущен новый стартап, который планирует разрабатывать лекарства
Как можно использовать кожуру папайи?
Хотите ведро вишни с одного дерева? Сажайте его только здесь
Межпланетный экспресс: Россия открывает короткий путь к колонизации Марса
Эти дизайнерские трюки зрительно увеличат комнату – проверено на практике
Елена Захарова развеяла популярный миф об актёрской профессии
5 неприхотливых многолетников, которые украсят сад на долгие годы

Сон дольше 9 часов — путь к здоровью или билет в больницу? Разбираемся

2:03
Здоровье

Кажется, что больше сна — это всегда хорошо, но на самом деле длительный отдых может иметь опасные последствия для здоровья. Хотя нормальная продолжительность сна составляет от 7 до 9 часов, превышение этого времени может быть сигналом проблем с организмом.

Сон
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Что может скрываться за лишним сном

Если вы спите больше нормы и чувствуете постоянную сонливость в течение дня, это может быть признаком гиперсомнии — психофизиологического нарушения, которое требует внимания.

Чем опасен лишний сон:

  1. Увеличение риска заболеваний
    Анализ 2017 года показал, что чрезмерный сон повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Исследования показали, что люди, которые спят более 9 часов ночью и больше 1,5 часа днём, имеют на 85% больший риск инсульта.

  2. Связь с психическими расстройствами
    Сон более 10 часов в сутки может привести к психическим расстройствам, таким как депрессия или тревожность. Также такие люди чаще страдают от повышенного индекса массы тела.

  3. Проблемы с когнитивными функциями
    Избыточный сон ухудшает память и когнитивные способности. Более того, его влияние на мозг может увеличить риск развития болезни Альцгеймера.

  4. Частые головные боли
    Продолжительный сон может вызвать головную боль, так как снижает уровень серотонина в организме, что сказывается на кровообращении мозга. Сон более 10 часов также может привести к обезвоживанию, что ещё больше усугубляет проблему.

Когда сон становится опасным

Если вы склонны спать более 9 часов в день и замечаете ухудшение самочувствия, это повод задуматься о своём здоровье. Лишний сон — не всегда признак отдыха, а скорее сигнал того, что с вашим организмом не все в порядке.

Уточнения

Гиперсомния - термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот Аудио 
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Садоводство, цветоводство
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость Аудио 
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Недвижимость
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Как дезертиры меняют ВСУ. О тенденциях, которые Киев уже не исправит Дмитрий Плотников От древней магии до запрета: что скрывают камни в канадском Квебеке? Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Эти дизайнерские трюки зрительно увеличат комнату – проверено на практике
Елена Захарова развеяла популярный миф об актёрской профессии
5 неприхотливых многолетников, которые украсят сад на долгие годы
Социолог высказалась о тотальной замене иностранных вывесок на русские
Хотите приручить ежа? Ошибки, которые могут погубить питомца
Школьники-мигранты не знают русский: что творится в школах Екатеринбурга
Укрепляем спину дома: 5 лучших упражнений для здоровья и осанки
Лос-Анджелес в зоне бедствия: хроника природных аномалий
Отдых в июле 2025 года: россиянам назвали лучшие направления для отпуска
Сон дольше 9 часов — путь к здоровью или билет в больницу? Разбираемся
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.