Сон дольше 9 часов — путь к здоровью или билет в больницу? Разбираемся

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, что больше сна — это всегда хорошо, но на самом деле длительный отдых может иметь опасные последствия для здоровья. Хотя нормальная продолжительность сна составляет от 7 до 9 часов, превышение этого времени может быть сигналом проблем с организмом.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Что может скрываться за лишним сном

Если вы спите больше нормы и чувствуете постоянную сонливость в течение дня, это может быть признаком гиперсомнии — психофизиологического нарушения, которое требует внимания.

Чем опасен лишний сон:

Увеличение риска заболеваний

Анализ 2017 года показал, что чрезмерный сон повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Исследования показали, что люди, которые спят более 9 часов ночью и больше 1,5 часа днём, имеют на 85% больший риск инсульта. Связь с психическими расстройствами

Сон более 10 часов в сутки может привести к психическим расстройствам, таким как депрессия или тревожность. Также такие люди чаще страдают от повышенного индекса массы тела. Проблемы с когнитивными функциями

Избыточный сон ухудшает память и когнитивные способности. Более того, его влияние на мозг может увеличить риск развития болезни Альцгеймера. Частые головные боли

Продолжительный сон может вызвать головную боль, так как снижает уровень серотонина в организме, что сказывается на кровообращении мозга. Сон более 10 часов также может привести к обезвоживанию, что ещё больше усугубляет проблему.

Когда сон становится опасным

Если вы склонны спать более 9 часов в день и замечаете ухудшение самочувствия, это повод задуматься о своём здоровье. Лишний сон — не всегда признак отдыха, а скорее сигнал того, что с вашим организмом не все в порядке.

Уточнения

Гиперсомния - термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.

