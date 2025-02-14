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Шевелюра тоньше, чем кошелёк после отпуска? Эти витамины спасут ситуацию

2:09
Здоровье

Если ваши волосы начали выпадать, возможно, дело в нехватке определённых витаминов. Доктор Эвелина Овнанян, врач-методист Химкинской больницы, делится советами, как остановить этот процесс с помощью витаминов.

Девушка с длинными волосами
Фото: https://www.freepik.com by teksomolika
Девушка с длинными волосами

1. Витамин D — главный помощник

Срочные меры для восстановления волос начинаются с витамина D. Этот витамин помогает активизировать выработку кератина, улучшает здоровье волос и стимулирует рост новых волосяных фолликулов. Витамин D — это ключевой элемент для поддержания здоровых и крепких волос.

2. Витамин E — для гибкости и прочности

Витамин E помогает укрепить волосы, придаёт им гибкость и предотвращает ломкость. Он способствует улучшению кровообращения, что в свою очередь благоприятно сказывается на питании волосяных фолликулов.

3. Витамины А, С и В7 — для синтеза коллагена

Для нормального роста волос необходим коллаген, и его выработка зависит от витаминов А, С и В7. Эти витамины не только поддерживают здоровье волос, но и улучшат их структуру.

4. Полиненасыщенные жирные кислоты и медь

Не забывайте об омега-3 жирных кислотах и меди, которые тоже помогают синтезировать коллаген и поддерживают здоровье волос.

5. Витамины В5, В6, марганец и селен — питание для волос

Если волосы не получают нужного питания, они начинают ослабевать. Витамины В5 и В6, а также марганец и селен отвечают за поступление питательных веществ в клетки волосяных фолликулов, что играет ключевую роль в поддержании их здоровья.

Для того чтобы восстановить волосы и предотвратить их выпадение, важно сбалансированно подходить к потреблению этих витаминов и минералов. При необходимости можно проконсультироваться с врачом для выбора подходящих добавок.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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