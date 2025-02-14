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Утренний ритуал, который омолаживает, бодрит и помогает худеть — не упускайте эту привычку

1:40
Здоровье

Обычный стакан воды после пробуждения способен значительно улучшить самочувствие и работу организма. Гастроэнтеролог Э. Уразакова рассказала, почему эта привычка должна стать частью утреннего ритуала.

вода
Фото: freepik.com by dekazigzag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
вода

1. Стимулирует обмен веществ

По словам специалиста, 200 мл воды утром помогают ускорить метаболизм, что особенно важно для тех, кто следит за весом. А если выпить два стакана, это дополнительно поддержит работу печени и улучшит отток желчи, предотвращая её застой.

2. Восстанавливает водный баланс

За ночь организм теряет влагу через дыхание и потоотделение. Стакан воды помогает восполнить этот дефицит и предотвратить обезвоживание.

3. Улучшает состояние кожи

Достаточное увлажнение с утра делает кожу более свежей, эластичной и помогает избежать сухости. Регулярное употребление воды также может замедлить появление морщин.

4. Заряжает энергией

Утренняя вода способствует нормализации кровообращения и активизирует работу внутренних органов, что помогает чувствовать себя бодрее в течение дня.

Этот простой ритуал помогает запустить обменные процессы, улучшить работу печени, поддерживать водный баланс и даже замедлить старение кожи. Включение утреннего стакана воды в ежедневные привычки — лёгкий шаг к здоровому образу жизни.

Уточнения

Метаболи́зм - это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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