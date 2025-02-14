Утренний ритуал, который омолаживает, бодрит и помогает худеть — не упускайте эту привычку

Обычный стакан воды после пробуждения способен значительно улучшить самочувствие и работу организма. Гастроэнтеролог Э. Уразакова рассказала, почему эта привычка должна стать частью утреннего ритуала.
По словам специалиста, 200 мл воды утром помогают ускорить метаболизм, что особенно важно для тех, кто следит за весом. А если выпить два стакана, это дополнительно поддержит работу печени и улучшит отток желчи, предотвращая её застой.
За ночь организм теряет влагу через дыхание и потоотделение. Стакан воды помогает восполнить этот дефицит и предотвратить обезвоживание.
Достаточное увлажнение с утра делает кожу более свежей, эластичной и помогает избежать сухости. Регулярное употребление воды также может замедлить появление морщин.
Утренняя вода способствует нормализации кровообращения и активизирует работу внутренних органов, что помогает чувствовать себя бодрее в течение дня.
Этот простой ритуал помогает запустить обменные процессы, улучшить работу печени, поддерживать водный баланс и даже замедлить старение кожи. Включение утреннего стакана воды в ежедневные привычки — лёгкий шаг к здоровому образу жизни.
Метаболи́зм - это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.
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