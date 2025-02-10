Не можете жить без яиц, но боитесь, что они вредные? Не переживайте: этот продукт даже полезнее, чем кажется

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любители здорового питания часто сомневаются насчёт того, можно ли употреблять яйца. Некоторые люди и вовсе отказываются от этого продукта из-за стереотипа о его вреде, однако исследование австралийских учёных показало удивительные результаты. Оказывается, употребление яиц снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование подробно описано в New Atlas.

Фото: flickr.com by Michael Matuzak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Яйца

Учёные наблюдали за 9 тысячами австралийцев и американцев старше 70 лет и выяснили, что участники, евшие яйца 6 раз в неделю, были гораздо меньше подвержены риску умереть от болезней сердца, чем те, кто редко позволял себе этот продукт. В то же время состояние здоровья тех, кто не слишком увлекался яйцами, но всё же изредка их ел, было лучше, чем у тех людей, которые полностью исключили яйца из своего рациона.

Вопреки распространённому мнению о том, что любители яиц имеют высокий уровень плохого холестерина, анализы участников исследования, напротив, показали, что в их организмах было больше хорошего холестерина. Именно он защищает сосуды от образования атеросклеротических бляшек.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.

