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Выбор за вами, но есть один нюанс: маммолог объяснила, нужно ли носить бюстгальтер дома

1:10
Здоровье

Носить бюстгальтер дома или нет — этот, казалось бы, несложный вопрос вызывает множество споров. Некоторые считают, что без лифчика грудь обвиснет, поэтому её нужно поддерживать всегда, другие, наоборот, полагают, что дома важно чувствовать себя абсолютно свободно и не сковывать свою грудь. Маммолог Ольга Яковенко поделилась своим мнением на этот счёт с изданием "Доктор Питер".

Бюстгальтер
Фото: flickr.com by Roselyn Rosesline, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бюстгальтер

Специалист говорит, что, если женщина не чувствует дискомфорта дома без лифчика, то никакого вреда она не принесёт своему здоровью, надевая его только на улицу, потому что грудь обвисает по другим причинам.

Если у женщины всё же случился птоз — опущение молочных желёз, Яковенко призывает носить лифчик дома, однако нельзя считать это полноценным способом избавиться от проблемы. Бюстгальтер всего лишь поможет чувствовать себя комфортнее и снимет напряжение с позвоночника.

Что касается модели лифчика, врач не советует носить дома бельё на косточках. Идеальный вариант — спортивные топы. Они одновременно поддерживают грудь и не стягивают её.

Уточнения

Бюстга́льтер (нем. Büstenhalter — «поддерживающий грудь»; также «лифчик») — предмет женского нижнего белья, который прикрывает, поддерживает и приподнимает женскую грудь.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Верещагина Елена
Занимается ведением беременности, диагностикой и лечением гинекологических заболеваний
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