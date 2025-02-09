Не дайте погоде испортить вам день: какой питьевой режим спасёт метеозависимых

Вода является жизненно важным элементом для организма. Однако избыточное количество жидкости может привести к отёкам и другим нежелательным, а иногда и опасным последствиям, особенно во время магнитных бурь.
Эндокринолог Зухра Павлова поделилась рекомендациями по правильному соблюдению питьевого режима, чтобы избежать критических ошибок. Метеозависимым людям особенно важно учитывать эти советы, так как как избыток воды, так и солнечные вспышки создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Неполадки в её работе могут способствовать ухудшению здоровья и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому грамотный подход к гидратации — это залог благополучия для всех, особенно для метеозависимых.
Важно придерживаться разумного потребления кофе и чая, поскольку эти напитки обладают выраженным мочегонным эффектом. Рекомендуется ограничиться 2-3 чашками в день, чередуя их со стаканом чистой воды.
Каждое утро нужно начинать со стакана тёплой воды — это хорошая привычка. Воду также следует употреблять во время тренировок и любой физической активности, чтобы поддерживать уровень гидратации.
Ночью лучше избегать обильного питья, так как полный мочевой пузырь может привести к беспокойному сну. Если вы хотите утолить жажду, делайте это маленькими глотками, а не залпом.
Не ждите, пока почувствуете жажду, — это может означать, что организму уже не хватает жидкости, и риск обезвоживания возрастает. В среднем здоровому человеку требуется от 1,5 до 3 литров воды в сутки, что можно рассчитать по формуле: 30-50 мл на каждый килограмм массы тела. Соблюдение этих простых правил поможет поддерживать оптимальный уровень гидратации и общее самочувствие.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.