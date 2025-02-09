Не дайте погоде испортить вам день: какой питьевой режим спасёт метеозависимых

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вода является жизненно важным элементом для организма. Однако избыточное количество жидкости может привести к отёкам и другим нежелательным, а иногда и опасным последствиям, особенно во время магнитных бурь.

Фото: freepik стакан воды

Эндокринолог Зухра Павлова поделилась рекомендациями по правильному соблюдению питьевого режима, чтобы избежать критических ошибок. Метеозависимым людям особенно важно учитывать эти советы, так как как избыток воды, так и солнечные вспышки создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Неполадки в её работе могут способствовать ухудшению здоровья и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому грамотный подход к гидратации — это залог благополучия для всех, особенно для метеозависимых.

Важно придерживаться разумного потребления кофе и чая, поскольку эти напитки обладают выраженным мочегонным эффектом. Рекомендуется ограничиться 2-3 чашками в день, чередуя их со стаканом чистой воды.

Каждое утро нужно начинать со стакана тёплой воды — это хорошая привычка. Воду также следует употреблять во время тренировок и любой физической активности, чтобы поддерживать уровень гидратации.

Ночью лучше избегать обильного питья, так как полный мочевой пузырь может привести к беспокойному сну. Если вы хотите утолить жажду, делайте это маленькими глотками, а не залпом.

Не ждите, пока почувствуете жажду, — это может означать, что организму уже не хватает жидкости, и риск обезвоживания возрастает. В среднем здоровому человеку требуется от 1,5 до 3 литров воды в сутки, что можно рассчитать по формуле: 30-50 мл на каждый килограмм массы тела. Соблюдение этих простых правил поможет поддерживать оптимальный уровень гидратации и общее самочувствие.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

