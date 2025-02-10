Помидоры творят волшебство: даже курильщики смогут сохранить здоровье лёгких

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи в течение 10 лет изучали 680 жителей разных стран, которые регулярно курили. В зависимости от того, какую пищу ели испытуемые, у них различалось состояние лёгких. Результаты эксперимента описаны в European Respiratory Journal.

Фото: commons.wikimedia.org by Hedwig Storch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Помидоры

Проанализировав данные, учёные пришли к выводу, что наибольшую пользу для курильщиков приносят помидоры. У тех участников, которые особенно налегали на эти красные, сочные и мясистые ягоды, лёгкие были здоровее.

Такое свойство помидоров объясняется каротиноидом ликопеном в их составе. Это вещество помогает снизить уровень воспаления в дыхательных путях и восстанавливает слизистую оболочку. Также было замечено, что яблоки и бананы наряду с помидорами способны оздоровить организм курящего человека.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

