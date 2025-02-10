Помидоры творят волшебство: даже курильщики смогут сохранить здоровье лёгких

Исследователи в течение 10 лет изучали 680 жителей разных стран, которые регулярно курили. В зависимости от того, какую пищу ели испытуемые, у них различалось состояние лёгких. Результаты эксперимента описаны в European Respiratory Journal.
Проанализировав данные, учёные пришли к выводу, что наибольшую пользу для курильщиков приносят помидоры. У тех участников, которые особенно налегали на эти красные, сочные и мясистые ягоды, лёгкие были здоровее.
Такое свойство помидоров объясняется каротиноидом ликопеном в их составе. Это вещество помогает снизить уровень воспаления в дыхательных путях и восстанавливает слизистую оболочку. Также было замечено, что яблоки и бананы наряду с помидорами способны оздоровить организм курящего человека.
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