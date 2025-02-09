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Пожилым — с осторожностью: оказывается, овсянка не всем одинаково полезна

1:17
Здоровье

Врач-диетолог Наталья Лазуренко развеяла мифы о пользе овсяной каши, назвав её одной из самых неоднозначных круп.

Овсянка с орехами и фруктами
Фото: flickr.com by やましこ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Овсянка с орехами и фруктами

Эксперт объяснила в разговоре с подписчиками, что многие утверждения о пользе овсянки верны лишь частично. Она действительно рекомендуется для детей, подростков и, возможно, людей среднего возраста. Однако для пожилых людей овсянка может быть вредна.

Лазуренко предупредила, что регулярное употребление овсяной каши может увеличить риск развития остеопении и остеопороза у пожилых людей. Эта крупа препятствует усвоению кальция организмом, даже если он поступает из других продуктов.

Специалист также отметила, что овсянка содержит ограниченное количество микроэлементов. Если человек будет питаться только ею, это может привести к дефициту важных микроэлементов в организме.

Не следует забывать, что овсянка богата углеводами, и её чрезмерное потребление может способствовать набору лишнего веса. Поэтому, по словам врача, овсяная каша полезна только для растущего организма. Пожилым людям рекомендуется употреблять её не чаще одного раза в неделю.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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