Опасные сочетания напитков: не пейте коктейли с энергетиками и кофе

Врач-гастроэнтеролог клиники "Будь Здоров" Ольга Майорова предупреждает о серьёзных последствиях употребления крепких алкогольных коктейлей с кофе или энергетическими напитками.
Такие комбинации могут привести к резкому повышению артериального давления, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Сочетание алкоголя и энергетиков или кофе может вызвать резкое повышение артериального давления и даже гипертонический криз. Это особенно опасно для людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как может привести к инфаркту или инсульту", — рассказала Майорова.
Кроме того, оба напитка обладают мочегонными свойствами, что может вызвать сильное обезвоживание, сопровождающееся головокружением, тошнотой и другими неприятными симптомами, сообщает Газета.Ru.
Ещё одной опасностью таких коктейлей является обманчивое ощущение трезвости. Энергетические напитки содержат кофеин и другие стимуляторы, которые маскируют признаки алкогольного опьянения. Это может привести к тому, что человек выпивает больше алкоголя, чем осознаёт, повышая риск острого алкогольного отравления.
Исследования также показывают, что люди, регулярно употребляющие коктейли из водки и энергетиков, более склонны к травмам в состоянии алкогольного опьянения. Это связано с повышенной активностью и снижением контроля над своим состоянием.
Регулярное употребление таких коктейлей может вызвать зависимость, проблемы с поджелудочной железой и увеличить риск развития сахарного диабета.
Энергетический напиток (разг. энергетик) — тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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