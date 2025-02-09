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Всего 15–30 минут чтения книг в день — путь к насыщенной жизни и лучшая прокачка мозга

2:45
Здоровье

В современном мире, где технологии развиваются стремительными темпами, а информация становится все более доступной, люди часто живут на автопилоте, потребляя информацию поверхностно. Однако, по мнению редактора художественной литературы сервиса Литрес Анны Даниловой, чтение книг остается важным инструментом для развития мозга и поддержания психического здоровья.

Книга
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Книга

Чтение активизирует множество областей мозга. Когда мы читаем, наши глаза воспринимают текст, который затем преобразуется в слова и образы. Этот процесс стимулирует анализ информации, что способствует выработке эндорфинов и вызывает яркие эмоции. В отличие от просмотра фильмов, где готовая картина сразу же вызывает чувства, чтение требует активного участия мозга, что положительно сказывается на его развитии, пишет Газета.Ru.

Еще в XVII веке Джозеф Аддисон, первый европейский журналист, отметил, что чтение для ума — это то же самое, что физические упражнения для тела. Современный нейропсихолог Татьяна Черниговская подтверждает эту мысль, подчеркивая, что мозг, как и мышцы, нуждается в регулярной нагрузке для поддержания своей функциональности.

Исследования Йельского университета показывают, что чтение связано с увеличением продолжительности жизни, улучшением памяти и замедлением старения мозга. Это происходит благодаря формированию новых нейронных связей и увеличению нейропластичности.

"Если резюмировать: чтение прокачивает множество навыков (от речи до воображения) и развивает гораздо лучше множащихся в геометрической прогрессии курсов коучей личностного роста и формирует дивергентное мышление (почти как у героини романа Вероники Рот), которое помогает принимать нестандартные решения", — сказала Данилова.

Чтение также помогает снизить уровень стресса и наполнить повседневную жизнь новыми смыслами, добавила она.

Согласно исследованиям, чтение снижает уровень стресса на 68%, тогда как просмотр фильмов — всего на 21%. Таким образом, чтение является более эффективным способом поддержания психологического здоровья по сравнению с другими видами досуга.

Чтение развивает множество навыков, включая речь, воображение и способность к нестандартному мышлению. Для достижения максимального эффекта достаточно уделять чтению всего 15-30 минут в день. Эта полезная привычка сделает вашу жизнь более насыщенной и осмысленной, заключила редактор.

Уточнения

Чте́ние — совокупность практик и процедур работы с письменным текстом и непосредственно процесс работы с текстом, направленный на извлечение из него информации, на восприятие текста и его понимание.
 

Кни́га — один из видов печатной и рукописной ранее продукции: непериодическое издание, состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов (страниц) или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая и графическая (иллюстрации) информация, имеющее, как правило, твёрдый переплёт.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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