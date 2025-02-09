В каких рыбных консервах скрыт витамин D для вашего здоровья?

Ранее было сложно восполнить нехватку витамина D, однако сейчас на рынке представлен широкий ассортимент продуктов, которые помогают избежать этого недостатка, важного для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Таморлан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рыбные консервы

Сегодня на прилавках можно найти товары из самых удаленных уголков страны. Даже люди, живущие вдали от моря, могут получить качественную морскую рыбу. Морепродукты являются одним из главных источников витамина D, и именно на их потребление следует делать акцент, отметила диетолог Елена Соломатина.

Наибольшее содержание витамина D содержится в жирной рыбе, такой как сельдь и макрель. Скумбрия и лосось также подходят. Рыба ценна не только витамином D, но и омега-3 жирными кислотами, которые также полезны для организма.

Не только свежая рыба поможет восполнить дефицит. Икра — отличный способ получения этого важного вещества, а печень трески и минтая также эффективна. Хотя свежая рыба плохо хранится, ее можно найти в консервированном виде, добавила собеседница Life.ru.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

