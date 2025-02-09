Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Балкон превратится в сад: 6 вкусных культур, которые легко вырастить
Секрет пышного цветения петуний: чем лучше подкармливать рассаду
Ищете покой в аэропорту? Вот места, где можно расслабиться
Сколько калорий сжигают отжимания? Ответ вас удивит
Загадочный камень Свингеруд: старейший рунический памятник может повлиять на историю письменности
Ещё одна статуя нашлась там, где её не ждали — находка на острове Пасхи
Не только из суеверных соображений: четыре веские причины хранить чашки вверх тормашками
Екатерина Гусева гордится своей дочерью, которая спасает больных детей
Можно ли заменить свежую рыбу консервированной – ответ вас удивит

В каких рыбных консервах скрыт витамин D для вашего здоровья?

Здоровье

Ранее было сложно восполнить нехватку витамина D, однако сейчас на рынке представлен широкий ассортимент продуктов, которые помогают избежать этого недостатка, важного для здоровья.

Рыбные консервы
Фото: commons.wikimedia.org by Таморлан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рыбные консервы

Сегодня на прилавках можно найти товары из самых удаленных уголков страны. Даже люди, живущие вдали от моря, могут получить качественную морскую рыбу. Морепродукты являются одним из главных источников витамина D, и именно на их потребление следует делать акцент, отметила диетолог Елена Соломатина.

Наибольшее содержание витамина D содержится в жирной рыбе, такой как сельдь и макрель. Скумбрия и лосось также подходят. Рыба ценна не только витамином D, но и омега-3 жирными кислотами, которые также полезны для организма.

Не только свежая рыба поможет восполнить дефицит. Икра — отличный способ получения этого важного вещества, а печень трески и минтая также эффективна. Хотя свежая рыба плохо хранится, ее можно найти в консервированном виде, добавила собеседница Life.ru.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
Красота и стиль
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения Аудио 
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Домашние животные
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение Аудио 
Забудьте про кондиционеры: новая система охлаждает дом и экономит деньги
Недвижимость
Забудьте про кондиционеры: новая система охлаждает дом и экономит деньги Аудио 
Популярное
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается

Узнайте, можно ли глушить двигатель, если вентилятор охлаждения продолжает работать, и в каких ситуациях стоит дать мотору остыть перед выключением.

Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Воздушные проблемы: почему авиакомпании отказываются от Airbus
Где логика? Ошибки и несоответствия в 12-м сезоне «Склифосовского»
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Комплексы Patriot. Как российская армия почти обнулила американскую ПВО Украины Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Пень мешает, но корчевать не хочется? Вот как его убрать без лишних усилий
Последние материалы
Загадочный камень Свингеруд: старейший рунический памятник может повлиять на историю письменности
Ещё одна статуя нашлась там, где её не ждали — находка на острове Пасхи
Не только из суеверных соображений: четыре веские причины хранить чашки вверх тормашками
Екатерина Гусева гордится своей дочерью, которая спасает больных детей
Можно ли заменить свежую рыбу консервированной – ответ вас удивит
Животные меняют нас: как питомцы влияют на здоровье и настроение
Кризис в Приднестровье: как нехватка газа угрожает стабильности республики
Почему ветеринарные инсектициды несут скрытую угрозу для природы
Эти сладости можно давать детям — и не переживать за здоровье
Этот способ разморозки делает мясо опасным: не повторяйте ошибку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.