Грызть ногти — не только некрасиво, но и опасно: вот что поможет избавиться от привычки

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Привычка грызть ногти может показаться безобидной, но на самом деле она может привести к серьёзным последствиям. Помимо эстетической проблемы, существует риск повреждения тканей вокруг ногтей и занесения инфекции. К счастью, существует несколько эффективных способов избавиться от этой привычки.

Фото: Openverse by Dave Hamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Грызение ногтей

1. Найдите триггеры и замените привычку

Задумайтесь: в каких ситуациях ваши руки тянутся ко рту? Чаще всего это происходит из-за стресса, тревожности или даже скуки. Попробуйте отслеживать моменты, когда возникает желание грызть ногти, и замените этот жест другим действием. Например, сжимайте антистрессовый мячик или просто сцепите пальцы в замок.

2. Используйте визуальные напоминания

Порой мы грызём ногти автоматически, не замечая этого. Поможет браслет, кольцо или другой аксессуар, который будет напоминать о необходимости контролировать себя. Когда рука потянется ко рту, украшение сразу привлечёт внимание и остановит вас.

3. Сделайте маникюр или наращивание

Для женщин этот метод может стать настоящим спасением. Красивый маникюр жалко портить, а искусственные ногти грызть просто неудобно. Кроме того, укрепление ногтевой пластины гелем делает ногти твёрже, что снижает желание их кусать.

4. Держите руки занятыми

Некоторые люди испытывают удовольствие, манипулируя мелкими предметами. Используйте чётки, перекатывайте в пальцах монетку или канцелярский зажим. Это поможет перенаправить энергию привычки в другое русло.

5. В сложных случаях — обратитесь к специалисту

Если привычка грызть ногти мешает вам в повседневной жизни и никак не поддаётся контролю, не бойтесь обратиться к врачу. В некоторых случаях причиной может быть тревожное расстройство, и тогда специалист подберёт эффективные методы лечения, включая медикаментозную поддержку.

Избавление от этой привычки требует осознанности и терпения. Найдите триггеры, используйте отвлекающие приёмы, ухаживайте за ногтями и, если нужно, обратитесь за помощью. Чем раньше вы начнёте бороться с проблемой, тем быстрее избавитесь от неё.

Уточнения

Но́гти - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

