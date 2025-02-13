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Женщина со свиной почкой прожила дольше всех — и это не шутка, а медицинский прорыв

1:53
Здоровье

53-летняя Луни из Алабамы стала первым человеком, прожившим рекордные два месяца после трансплантации свиной почки. Этот экспериментальный метод вселяет надежду в тысячи пациентов, годами ожидающих донорские органы.

Операция
Фото: commons.wikimedia.org by John Asselin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Операция

Жизнь после трансплантации

Луни когда-то сама стала донором: в 1999 году она пожертвовала почку своей матери. Однако осложнения беременности привели к почечной недостаточности, и женщина восемь лет жила на диализе. Врачи не давали ей надежды на пересадку традиционного донорского органа.

Перед сложным выбором Луни согласилась на эксперимент — и результат превзошёл все ожидания. До неё ни один человек не жил дольше двух месяцев после пересадки свиных органов.

Медицинский прорыв

Ранее пересаженные свиные сердца и почки не функционировали дольше восьми недель. Но в случае Луни все оказалось иначе: она чувствует себя хорошо, ведёт активную жизнь, а врачи уверены, что этот случай может изменить трансплантологию.

По данным Associated Press, эксперимент Луни может стать поворотным моментом в ксенотрансплантации - пересадке органов от животных человеку. Если этот метод подтвердит свою эффективность, тысячи пациентов получат шанс на спасение.

Новая эра в медицине

Пересадка органов остаётся одной из самых острых проблем медицины: тысячи людей ждут донорские органы, но далеко не все получают их вовремя. Если технология пересадки свиных почек подтвердит свою жизнеспособность, человечество может оказаться на пороге настоящей революции в трансплантологии.

Уточнения

По́чка - парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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