Эти 7 фруктов спасут волосы от выпадения – проверьте, едите ли вы их

Проблемы с волосами редко решаются одним лишь выбором шампуня или уходовых средств. Специалисты напоминают: здоровье волос начинается изнутри, и витамины для их роста поступают вовсе не из флакона, а из еды.
Какие продукты помогут справиться с выпадением волос и сделают их крепче? Врачи советуют добавить в рацион определённые фрукты и ягоды.
Апельсины, лимоны, грейпфруты и другие цитрусовые — настоящая витаминная бомба. Они богаты витамином С, который не только укрепляет иммунитет, но и стимулирует выработку коллагена. А именно он отвечает за упругость кожи головы и здоровье волос.
Летом и осенью важно включить в меню клубнику, смородину и другие лесные и садовые ягоды. Они насыщены антиоксидантами и содержат биотин — один из ключевых элементов для укрепления волосяных фолликулов и активации роста волос.
Железо — главный элемент, отвечающий за циркуляцию крови в коже головы. Его недостаток может привести к ослаблению волосяных луковиц. Яблоки помогают улучшить кровоснабжение и укрепить корни волос.
Этот плод — настоящий эликсир молодости. В нём содержатся витамины Е и группы B, которые питают и увлажняют волосы, делая их более прочными и эластичными.
Бананы — ценный источник калия и витаминов группы B. Они не только поддерживают уровень влаги в волосах, но и стимулируют их рост, предотвращая ломкость.
Бета-каротин, содержащийся в ананасах, помогает укреплять корни и предотвращает выпадение волос. Он также участвует в процессе обновления клеток кожи головы.
Витамины A и E в этих фруктах не только улучшают структуру волос, но и увлажняют кожу головы, предотвращая появление сухости и ломкости.
Добавлять эти продукты в рацион можно по-разному: употреблять в свежем виде, готовить смузи, сочетать с йогуртом или кашами. А из авокадо и бананов можно даже делать питательные маски для волос — это усилит их укрепляющий эффект!
Фру́кт (лат. fructus - плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.
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