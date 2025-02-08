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Этот ферментированный продукт: секрет здорового кишечника и лёгкой менопаузы

2:55
Здоровье

Часто игнорируемая в испанской кухне, квашеная капуста — это настоящий кладезь питательных веществ с множеством полезных свойств. Этот натуральный пробиотик особенно ценен для женщин старше 50 лет, помогая поддерживать баланс кишечной микрофлоры и снижать влияние менопаузы.

Квашеная капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor (original image); color processing by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Квашеная капуста

Важность питания в зрелом возрасте

С возрастом питание играет ключевую роль в качестве жизни. У женщин наступление менопаузы сопровождается гормональными и физическими изменениями, которые можно смягчить правильным рационом. Здоровая микрофлора кишечника важна не только для пищеварения, но и для иммунной системы, психического состояния и общего самочувствия.

Поэтому крайне важно включать в рацион продукты, богатые пробиотиками, которые помогают поддерживать здоровье кишечника. Хотя средиземноморская диета известна своим богатством полезных веществ, существуют и другие продукты, не столь привычные для испанской культуры, но не менее полезные. Один из них — квашеная капуста.

Что такое квашеная капуста и почему стоит её есть

Квашеная капуста, известная также как "sauerkraut', популярна в Германии и Эльзасе (Франция). Это продукт естественного брожения, в ходе которого полезные бактерии расщепляют сахара, содержащиеся в капусте, образуя молочную кислоту. Именно она придаёт квашеной капусте характерный кисловатый вкус и хрустящую текстуру, а также превращает её в мощный натуральный пробиотик.

Благодаря этим полезным бактериям квашеная капуста способствует укреплению кишечного здоровья и улучшению работы организма, что особенно актуально в период менопаузы, когда снижается уровень эстрогена и нарушается баланс микрофлоры.

Польза квашеной капусты для женщин старше 50 лет

Регулярное употребление квашеной капусты может принести множество преимуществ:

  • Укрепление иммунной системы: здоровая микрофлора кишечника улучшает защитные функции организма.
  • Улучшение пищеварения: пробиотики способствуют лучшему усвоению питательных веществ и уменьшают проблемы с пищеварением, такие как вздутие и запоры.
  • Гормональная регуляция: помогает уменьшить воспаление и поддерживать баланс кишечной микрофлоры во время менопаузы.
  • Эмоциональное благополучие: связь кишечника и мозга играет важную роль в регулировании настроения и уровня стресса.

Добавление квашеной капусты в рацион — это небольшое изменение, которое может значительно повлиять на здоровье. Хотя в Испании этот продукт не так распространён, его стоит включить в меню ради его пробиотических свойств и положительного влияния на организм.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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