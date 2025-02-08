Этот ферментированный продукт: секрет здорового кишечника и лёгкой менопаузы

Часто игнорируемая в испанской кухне, квашеная капуста — это настоящий кладезь питательных веществ с множеством полезных свойств. Этот натуральный пробиотик особенно ценен для женщин старше 50 лет, помогая поддерживать баланс кишечной микрофлоры и снижать влияние менопаузы.
С возрастом питание играет ключевую роль в качестве жизни. У женщин наступление менопаузы сопровождается гормональными и физическими изменениями, которые можно смягчить правильным рационом. Здоровая микрофлора кишечника важна не только для пищеварения, но и для иммунной системы, психического состояния и общего самочувствия.
Поэтому крайне важно включать в рацион продукты, богатые пробиотиками, которые помогают поддерживать здоровье кишечника. Хотя средиземноморская диета известна своим богатством полезных веществ, существуют и другие продукты, не столь привычные для испанской культуры, но не менее полезные. Один из них — квашеная капуста.
Квашеная капуста, известная также как "sauerkraut', популярна в Германии и Эльзасе (Франция). Это продукт естественного брожения, в ходе которого полезные бактерии расщепляют сахара, содержащиеся в капусте, образуя молочную кислоту. Именно она придаёт квашеной капусте характерный кисловатый вкус и хрустящую текстуру, а также превращает её в мощный натуральный пробиотик.
Благодаря этим полезным бактериям квашеная капуста способствует укреплению кишечного здоровья и улучшению работы организма, что особенно актуально в период менопаузы, когда снижается уровень эстрогена и нарушается баланс микрофлоры.
Регулярное употребление квашеной капусты может принести множество преимуществ:
Добавление квашеной капусты в рацион — это небольшое изменение, которое может значительно повлиять на здоровье. Хотя в Испании этот продукт не так распространён, его стоит включить в меню ради его пробиотических свойств и положительного влияния на организм.
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