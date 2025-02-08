Этот популярный напиток разрушает ваш мозг: что говорят учёные

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые напитки обладают мощным защитным эффектом для мозга. Например, зелёный чай и травяные настои богаты антиоксидантами, которые поддерживают здоровье нервной системы. Однако есть и такие, что наносят ущерб когнитивным способностям. Исследователи из Бостонского университета (США) выявили напитки, которые ускоряют старение мозга.

Фото: flickr.com by _DJ_, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Головной мозг

Исследование: что выяснили учёные

Эксперимент проводился на выборке из более чем 4000 человек старше 30 лет, представляющих среднестатистическое население США. Испытуемым проводили когнитивные тесты и сканирование мозга. Выяснилось, что у тех, кто регулярно употреблял определённые напитки, отмечались тревожные изменения: снижение общего объёма мозга, ухудшение эпизодической памяти (ответственной за воспоминания и личный опыт).

Особенно серьёзные изменения наблюдались у людей, которые ежедневно выпивали этот напиток — у них фиксировалась атрофия и повреждение гиппокампа, что считается ранним признаком болезни Альцгеймера, возникающей до 65 лет.

Какие напитки вызывают преждевременное старение мозга

Речь идёт о фруктовых соках — яблочном, апельсиновом, грейпфрутовом и других. Хотя они воспринимаются как полезные из-за содержания фруктов, в реальности они содержат много сахара. Избыточное потребление сахара негативно влияет на когнитивные процессы и повышает риск деменции.

Как снизить риск

Как и во всём, важно соблюдать меру. Советуем ограничиться небольшим стаканом (125 мл) натурального сока в день, желательно за завтраком. Главное условие — это должен быть 100% свежевыжатый сок без добавленного сахара, воды и консервантов.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

