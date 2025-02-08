Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые правила техосмотра: кому грозит штраф до 5000 рублей
Сытный салат с курицей и хрустящими сухариками: отличная альтернатива Цезарю
Подкормка для рассады, которая увеличит урожай на 30%
Отмены и переносы рейсов Qatar Airways в Москву: как минимизировать неудобства
Экономный рецепт советских времён: котлеты без мяса, из яиц, с манкой и зеленью
Прохор Шаляпин назвал четыре варианта имён для своих будущих детей
Почему тигры в Индии чувствуют себя в безопасности
Волшебный аромат: удивительные растения с шоколадным запахом
Минимальная пенсия в России: рост на 63,52% обгоняет инфляцию

Этот популярный напиток разрушает ваш мозг: что говорят учёные

1:54
Здоровье

Некоторые напитки обладают мощным защитным эффектом для мозга. Например, зелёный чай и травяные настои богаты антиоксидантами, которые поддерживают здоровье нервной системы. Однако есть и такие, что наносят ущерб когнитивным способностям. Исследователи из Бостонского университета (США) выявили напитки, которые ускоряют старение мозга.

Головной мозг
Фото: flickr.com by _DJ_, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Головной мозг

Исследование: что выяснили учёные

Эксперимент проводился на выборке из более чем 4000 человек старше 30 лет, представляющих среднестатистическое население США. Испытуемым проводили когнитивные тесты и сканирование мозга. Выяснилось, что у тех, кто регулярно употреблял определённые напитки, отмечались тревожные изменения: снижение общего объёма мозга, ухудшение эпизодической памяти (ответственной за воспоминания и личный опыт).

Особенно серьёзные изменения наблюдались у людей, которые ежедневно выпивали этот напиток — у них фиксировалась атрофия и повреждение гиппокампа, что считается ранним признаком болезни Альцгеймера, возникающей до 65 лет.

Какие напитки вызывают преждевременное старение мозга

Речь идёт о фруктовых соках — яблочном, апельсиновом, грейпфрутовом и других. Хотя они воспринимаются как полезные из-за содержания фруктов, в реальности они содержат много сахара. Избыточное потребление сахара негативно влияет на когнитивные процессы и повышает риск деменции.

Как снизить риск

Как и во всём, важно соблюдать меру. Советуем ограничиться небольшим стаканом (125 мл) натурального сока в день, желательно за завтраком. Главное условие — это должен быть 100% свежевыжатый сок без добавленного сахара, воды и консервантов.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Генералов Роман
Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
Обсудить
Сейчас читают
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Авто
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию Аудио 
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается
Авто
Глушить или ждать? Как поступать, когда вентилятор охлаждения не останавливается Аудио 
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением
Красота и стиль
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Тортилья – секрет мексиканского счастья: что говорят диетологи
Магия первого впечатления: как создать идеальную прихожую
Удивительные адаптации животных: зачем жирафу длинная шея
Как выбрать правильное время для посадки деревьев? Всё зависит от климата
Газовые тревоги: цены в Европе вновь растут на фоне снижения запасов и угроз новых санкций
Уничтожьте эти кусты клубники немедленно: они могут испортить весь урожай
Нежные шоколадные брауни на скорую руку — для них понадобится всего 20 минут
Полететь в столицу на майские — дорогое удовольствие? Сравниваем цены из разных городов
Обычные тефтели могут быть сочнее в два раза — главное, правильно тушить
Учёные нашли способ определить пол австралопитека, жившего 3,5 млн лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.