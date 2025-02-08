Этот популярный напиток разрушает ваш мозг: что говорят учёные

Некоторые напитки обладают мощным защитным эффектом для мозга. Например, зелёный чай и травяные настои богаты антиоксидантами, которые поддерживают здоровье нервной системы. Однако есть и такие, что наносят ущерб когнитивным способностям. Исследователи из Бостонского университета (США) выявили напитки, которые ускоряют старение мозга.
Эксперимент проводился на выборке из более чем 4000 человек старше 30 лет, представляющих среднестатистическое население США. Испытуемым проводили когнитивные тесты и сканирование мозга. Выяснилось, что у тех, кто регулярно употреблял определённые напитки, отмечались тревожные изменения: снижение общего объёма мозга, ухудшение эпизодической памяти (ответственной за воспоминания и личный опыт).
Особенно серьёзные изменения наблюдались у людей, которые ежедневно выпивали этот напиток — у них фиксировалась атрофия и повреждение гиппокампа, что считается ранним признаком болезни Альцгеймера, возникающей до 65 лет.
Речь идёт о фруктовых соках — яблочном, апельсиновом, грейпфрутовом и других. Хотя они воспринимаются как полезные из-за содержания фруктов, в реальности они содержат много сахара. Избыточное потребление сахара негативно влияет на когнитивные процессы и повышает риск деменции.
Как и во всём, важно соблюдать меру. Советуем ограничиться небольшим стаканом (125 мл) натурального сока в день, желательно за завтраком. Главное условие — это должен быть 100% свежевыжатый сок без добавленного сахара, воды и консервантов.
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
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