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Опасная привычка: чем грозит мытье мяса и яиц перед готовкой

2:02
Здоровье

Многие уверены, что мытье сырого мяса, птицы или яиц помогает избавиться от бактерий и делает продукты безопаснее. Но на самом деле эта привычка может нанести больше вреда, чем пользы!

Коричневые яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Коричневые яйца

Опасность скрывается в деталях

Мытье этих продуктов не устраняет бактерии, а наоборот — может способствовать их распространению.

Почему не стоит мыть сырое мясо и яйца

Казалось бы, проточная вода должна смывать бактерии. Но такие опасные микроорганизмы, как Salmonella, Listeria и E. coli, не исчезают под струей воды. Напротив, капли воды разносят их по кухне — на рабочие поверхности, посуду и даже другие продукты. Это увеличивает риск пищевого отравления.

Термическая обработка — вот что действительно убивает вредные бактерии. Жарка, варка и запекание гарантированно делают пищу безопасной.

Как правильно готовить продукты

Вместо того чтобы мыть сырое мясо и яйца, следуйте этим правилам:

  • Готовьте продукты при правильной температуре. Используйте термометр, чтобы убедиться, что мясо и птица приготовлены должным образом.
  • Избегайте перекрестного загрязнения. Храните сырые и готовые продукты отдельно.
  • Всегда мойте руки, кухонные поверхности и посуду после контакта с сырым мясом и яйцами.

Что говорят эксперты

Мировые организации, такие как CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) и USDA(Министерство сельского хозяйства США), однозначно заявляют: мытье мяса не делает его безопаснее, а только увеличивает риск заражения.

Доверяйте термической обработке

Забудьте о привычке мыть мясо и яйца! Это не только бесполезно, но и опасно. Соблюдайте правила гигиены и правильно готовьте продукты — тогда ваша еда будет безопасной и вкусной.

Уточнения

Термической (или тепловой) обработкой называется совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения твёрдых металлических сплавов с целью получения заданных свойств за счёт изменения внутреннего строения и структуры. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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