Опасная привычка: чем грозит мытье мяса и яиц перед готовкой

Многие уверены, что мытье сырого мяса, птицы или яиц помогает избавиться от бактерий и делает продукты безопаснее. Но на самом деле эта привычка может нанести больше вреда, чем пользы!
Мытье этих продуктов не устраняет бактерии, а наоборот — может способствовать их распространению.
Казалось бы, проточная вода должна смывать бактерии. Но такие опасные микроорганизмы, как Salmonella, Listeria и E. coli, не исчезают под струей воды. Напротив, капли воды разносят их по кухне — на рабочие поверхности, посуду и даже другие продукты. Это увеличивает риск пищевого отравления.
Термическая обработка — вот что действительно убивает вредные бактерии. Жарка, варка и запекание гарантированно делают пищу безопасной.
Вместо того чтобы мыть сырое мясо и яйца, следуйте этим правилам:
Мировые организации, такие как CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) и USDA(Министерство сельского хозяйства США), однозначно заявляют: мытье мяса не делает его безопаснее, а только увеличивает риск заражения.
Забудьте о привычке мыть мясо и яйца! Это не только бесполезно, но и опасно. Соблюдайте правила гигиены и правильно готовьте продукты — тогда ваша еда будет безопасной и вкусной.
Термической (или тепловой) обработкой называется совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения твёрдых металлических сплавов с целью получения заданных свойств за счёт изменения внутреннего строения и структуры.
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