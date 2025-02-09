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Освежитель воздуха, гаджеты, поднятая крышка: названы самые вредные привычки при посещении туалета

1:16
Здоровье

Многие люди изо дня в день допускают одни и те же ошибки при посещении туалета, хотя эти действия становятся настолько привычными, что совершаются уже на автомате. Терапевт Наталья Зубарева рассказала в своём Telegram-канале, чего точно не стоит делать в туалете.

Туалет
Фото: flickr.com by dirtyboxface, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туалет

Спускать за собой следует только с закрытой крышкой унитаза. Особенно это касается совмещённого санузла, поскольку разлетающиеся при смыве бактерии могут оседать на полотенцах и зубных щётках.

Также не следует брать с собой в туалет телефон. Как бы ни хотелось посидеть в нём, коротая время, эта привычка абсолютно не гигиеничная, ведь потом тот же телефон, на котором останутся бактерии, будет находиться рядом с другими предметами. Кроме того, у сидения в туалете с гаджетом есть и другая опасность.

"Когда вы зависаете в соцсетях прямо в туалете, это увеличивает нагрузку на сосуды малого таза и может привести к неприятным последствиям, в том числе со временем может спровоцировать появление геморроя", — отметила Зубарева.

Она добавила, что даже использование освежителя воздуха вредит здоровью, поскольку в их составе есть вещества, которые раздражают дыхательные пути.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар. ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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