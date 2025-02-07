Москиты или яд? Девушки погибли вскоре после обработки комнаты от насекомых.

Трагедия в Шри-Ланке: две туристки погибли, предположительно, отравившись пестицидами. Ими стали 24-летняя Эбони Макинтош из Великобритании и 26-летняя Надин Рагузе из Германии. Девушки проживали в одном из столичных хостелов — Miracle Colombo City.

Фото: PublicDomainPictures.net by Charles Rondeau, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комар

Шри-Ланка — тропический остров с влажным климатом. Здесь есть сезон дождей, который, правда, значительно отличается от индийских муссонов. Благодаря климату здесь просто кипит жизнь: насекомых не счесть. Часто непонятно: кто тебя укусит, а кто нет. Поэтому средства от насекомых на Шри-Ланке гораздо сильнее, чем в европейских странах.

По предварительным данным, им стало плохо после того, как в их комнате провели дезинсекцию. Эбони Макинтош была госпитализирована, но спасти её не удалось. Полиция ведет расследование, чтобы установить, действительно ли причиной смерти стало отравление. Результаты вскрытия станут известны после приезда родственников Эбони в Шри-Ланку.

На время расследования хостел закрыт. Представители британского МИД сообщили, что оказывают поддержку семье погибшей британки и находятся на связи с местными властями. Семья Эбони Макинтош открыла сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы оплатить поездку в Шри-Ланку.

В своем обращении родственники Эбони пишут, что она мечтала о путешествии по Южной Азии и с энтузиазмом планировала эту поездку. 28 января она вылетела из Лондона в Шри-Ланку. Вскоре после обработки от клопов Эбони и ещё несколько человек почувствовали себя плохо: у них началась рвота, тошнота, и возникли проблемы с дыханием. Эбони скончалась в больнице через несколько часов.