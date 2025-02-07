Волшебные таблетки от всего: почему народ так полюбил БАДы?

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Треть россиян на сегодняшний день регулярно принимает биологически активные добавки (БАДы). Врач-кардиолог и клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал MoneyTimes. Ru, могут ли эти чудо-таблетки действительно приносить пользу.

Фото: commons.wikimedia.org by Крисморозова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бады

"БАДы, включая витаминные комплексы и омега-жирные кислоты, могут быть полезны для восполнения дефицита витаминов и минералов в организме. Однако важно понимать, что БАДы не являются лекарствами и не могут лечить заболевания. Они предназначены для дополнения рациона питания", — рассказал врач.

Он отметил, что доступность информации и реклама способствуют росту популярности этих добавок, но нужно тщательно выбирать, что следует принимать, а что нет.

"Многие добавки, которые продаются как БАДы, в других странах могут классифицироваться как лекарства, и их эффективность может варьироваться. Поэтому важно выбирать проверенные и сертифицированные продукты", — отметил доктор.

Кондрахин считает, что БАДы могут быть полезным дополнением к рациону, но их использование должно быть обоснованным и осознанным.

Уточнения

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

