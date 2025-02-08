Тортилья – секрет мексиканского счастья: что говорят диетологи

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тортилья — тонкая лепёшка, традиционно используемая в мексиканской кухне, изготавливается из кукурузной или пшеничной муки. Она не только служит основой для множества блюд, но и обладает рядом полезных свойств.

Фото: Adobe Stock by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Испанский омлет

Пищевая ценность и состав

Калорийность тортильи зависит от используемой муки. Кукурузная тортилья содержит около 218 ккал на 100 грамм, тогда как пшеничная — около 327 ккал. В составе присутствуют белки, жиры и углеводы, а также витамины группы B, E, PP и минералы: калий, фосфор, магний и железо.

Полезные свойства

Улучшение пищеварения : Клетчатка в составе тортильи способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта и улучшению перистальтики кишечника.

Энергетическая ценность : Благодаря содержанию сложных углеводов, тортилья обеспечивает организм длительной энергией, что полезно для активных людей.

Отсутствие глютена: Кукурузные тортильи не содержат глютен, что делает их подходящими для людей с его непереносимостью.

Возможный вред и противопоказания

Несмотря на полезные свойства, чрезмерное употребление тортильи может привести к набору лишнего веса из-за её калорийности. Людям с ожирением или сахарным диабетом следует ограничить потребление этого продукта.

Рекомендации по употреблению

Тортилья универсальна в использовании: её можно применять как замену хлебу, основу для сэндвичей, роллов или подавать с различными начинками — от мясных до овощных. Важно соблюдать умеренность и учитывать общее количество потребляемых калорий.

Таким образом, тортилья может быть полезным дополнением к рациону при условии умеренного потребления и правильного выбора начинки.

Уточнения

Торти́лья (торти́йя, мн. тортильяс, исп. tortilla - "маленькая лепёшка", уменьшительное от torta; на языке науатль — tlaxcalli) — тонкая лепёшка из кукурузной или пшеничной муки, употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах Центральной Америки и США.

