Тортилья – секрет мексиканского счастья: что говорят диетологи

Тортилья — тонкая лепёшка, традиционно используемая в мексиканской кухне, изготавливается из кукурузной или пшеничной муки. Она не только служит основой для множества блюд, но и обладает рядом полезных свойств.
Калорийность тортильи зависит от используемой муки. Кукурузная тортилья содержит около 218 ккал на 100 грамм, тогда как пшеничная — около 327 ккал. В составе присутствуют белки, жиры и углеводы, а также витамины группы B, E, PP и минералы: калий, фосфор, магний и железо.
Улучшение пищеварения: Клетчатка в составе тортильи способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта и улучшению перистальтики кишечника.
Энергетическая ценность: Благодаря содержанию сложных углеводов, тортилья обеспечивает организм длительной энергией, что полезно для активных людей.
Отсутствие глютена: Кукурузные тортильи не содержат глютен, что делает их подходящими для людей с его непереносимостью.
Несмотря на полезные свойства, чрезмерное употребление тортильи может привести к набору лишнего веса из-за её калорийности. Людям с ожирением или сахарным диабетом следует ограничить потребление этого продукта.
Тортилья универсальна в использовании: её можно применять как замену хлебу, основу для сэндвичей, роллов или подавать с различными начинками — от мясных до овощных. Важно соблюдать умеренность и учитывать общее количество потребляемых калорий.
Таким образом, тортилья может быть полезным дополнением к рациону при условии умеренного потребления и правильного выбора начинки.
Торти́лья (торти́йя, мн. тортильяс, исп. tortilla - "маленькая лепёшка", уменьшительное от torta; на языке науатль — tlaxcalli) — тонкая лепёшка из кукурузной или пшеничной муки, употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах Центральной Америки и США.
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