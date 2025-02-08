Средиземноморская диета: почему итальянцы не стареют?

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2:09
Здоровье

Может ли половина столовой ложки оливкового масла в день улучшить ваше здоровье? Исследования показывают, что регулярное употребление этого продукта приносит значительную пользу для организма.

Оливковое масло
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

Поддержка здоровья мозга

Согласно исследованию, проведенному учеными из Brigham and Women's Hospital и Гарвардской медицинской школы, ежедневное потребление половины столовой ложки оливкового масла связано с 28% снижением риска когнитивных нарушений и заболеваний, связанных с функциями мозга. В исследовании, охватывающем 28 лет и более 92 000 участников, было обнаружено, что те, кто регулярно употреблял оливковое масло, реже сталкивались с нейродегенеративными заболеваниями, такими как деменция.

Польза для сердца

Оливковое масло, особенно сорта Extra Virgin, богато мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, которые способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и повышению "хорошего". Это помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживать здоровье сердца.

Улучшение состояния кожи

Благодаря высокому содержанию витамина Е и полифенолов, оливковое масло обладает антиоксидантными свойствами, защищающими кожу от свободных радикалов. Оно увлажняет и смягчает кожу, помогая бороться с сухостью и раздражением, а также способствует уменьшению морщин и признаков старения.

Как включить оливковое масло в рацион

Добавление оливкового масла в ежедневный рацион — простой способ воспользоваться его полезными свойствами. Его можно использовать в качестве заправки для салатов, добавлять в готовые блюда или использовать при приготовлении пищи. Важно выбирать качественное Extra Virgin оливковое масло и употреблять его в умеренных количествах.

Таким образом, регулярное потребление оливкового масла способствует поддержанию здоровья мозга, сердца и кожи, делая ваш рацион более полезным и сбалансированным.

Уточнения

Оли́вковое ма́сло - растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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