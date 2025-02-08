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Эта кухонная специя облегчает боли в суставах

3:05
Здоровье

Миллионы людей по всему миру страдают от болей в суставах и воспалений, вызванных такими заболеваниями, как артроз и ревматоидный артрит. Однако природа предлагает нам эффективные и натуральные решения для облегчения этих симптомов. Одним из таких средств является орегано — не только популярная кулинарная специя, но и мощный союзник в борьбе с воспалениями и болями в суставах.

Хруст в колене
Фото: scientificanimations.com by www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хруст в колене

Орегано: больше, чем просто приправа

Орегано широко используется в средиземноморской кухне, но его преимущества выходят за рамки гастрономии. Он содержит бета-кариофиллен (E-BCP) — соединение с мощными противовоспалительными свойствами, которое помогает уменьшить боль и скованность в суставах. Кроме того, орегано является естественным источником коллагена и калия, необходимых для поддержания здоровья костей и суставов.

Противовоспалительные и обезболивающие свойства

Бета-кариофиллен в орегано действует как природный противовоспалительный агент, снижая воспаление и боль в суставах. Он связывается с каннабиноидными рецепторами в организме, что способствует уменьшению воспалительных процессов. Дополнительно, орегано содержит карвакрол — мощный антиоксидант с антибактериальными и противовирусными свойствами, укрепляющий иммунную систему.

Польза коллагена и калия

Коллаген — ключевой белок для здоровья соединительных тканей, включая хрящи, сухожилия и связки. Употребление орегано способствует регенерации суставного хряща и укреплению соединительных тканей, улучшая подвижность и снижая боль. Калий, в свою очередь, важен для поддержания электролитного баланса и нормальной работы мышц. Диета, богатая калием, помогает уменьшить задержку жидкости и воспаление, облегчая болевые ощущения в суставах.

Как включить орегано в рацион

Добавление орегано в ежедневный рацион — простой способ воспользоваться его полезными свойствами. Его можно использовать в свежем или сушеном виде, добавляя в различные блюда:

  • Салаты
  • Супы
  • Соусы
  • Маринады
  • Мясные и рыбные блюда

Кроме того, можно приготовить чай из орегано, залив одну-две чайные ложки сушеного орегано кипятком и настаивая 5-10 минут. Регулярное употребление такого чая может способствовать снижению воспаления и укреплению иммунной системы.

Важно помнить, что, хотя орегано обладает множеством полезных свойств, оно не заменяет медицинское лечение. Перед внесением значительных изменений в рацион или использованием орегано в лечебных целях рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

Таким образом, орегано — это не только ароматная специя, но и мощное натуральное средство для поддержания здоровья суставов и общего благополучия организма.

Уточнения

Души́ца обыкнове́нная (лат. Oríganum vulgáre) — вид многолетних травянистых растений из рода Душица семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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