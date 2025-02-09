Смерть из-за проглоченной жвачки: правда или жуткая страшилка?

Существует несколько распространённых стереотипов о вреде жевательной резинки, например, считается, что те, кто регулярно её жуют, рискуют испортить себе желудок, однако на самом деле, если в целом желудочно-кишечный тракт у человека в порядке и если он жуёт жвачку только после еды, желудочный сок будет нормально переваривать съеденную пищу.

Фото: commons.wikimedia.org by Nsbalce, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Прилавок с жевательными резинками

Также существует ещё более страшное убеждение насчёт того, что из-за проглоченной жевательной резинки можно умереть. Гастроэнтеролог Наталья Заварзина объяснила в беседе с порталом "Страсти", так ли это. По словам специалиста, настолько ужасных последствий из-за такой оплошности быть не может.

"На самом деле организм способен вывести её естественным путём, однако злоупотреблять этим не стоит: регулярное проглатывание жевательной резинки, особенно в больших количествах, может привести к проблемам с пищеварением", — сказала Заварзина.

Уточнения

Жева́тельная рези́нка (разг. жвачка, жуйка) — кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок.

