Еда перед экраном гаджета: чем это может быть опасно для ребёнка

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прием пищи с использованием гаджетов может негативно сказаться на здоровье ребенка. Врач-эндокринолог Юлия Сидорова, основательница школы питания и гормонального здоровья Seeds, объяснила, почему детям не следует разрешать есть перед экраном.

Фото: commons.wikimedia.org by Andi Graf, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мальчик, смартфон

По словам врача, основная причина заключается в повышенном риске захлебывания. Когда ребенок полностью погружен в происходящее на экране, он может потерять контроль над тем, что происходит с едой. Это может привести к тому, что дети начинают глотать пищу без должного пережевывания или даже забывают о процессе жевания. Это увеличивает вероятность удушья, особенно если ребенок ест быстро или запивает еду напитками, не обращая внимания на процесс.

По мнению врача, прием пищи — это не только физиологический процесс, но и возможность для семьи провести время вместе и обсудить впечатления. Когда ребенок ест перед экраном, он лишается возможности взаимодействовать с родителями или братьями и сестрами. Исследования показывают, что дети, которые едят вместе с семьей, чаще выбирают более полезные продукты, такие как овощи и фрукты, сообщает Газета.Ru.

Кроме того, просмотр мультфильмов во время еды может нарушить естественное восприятие голода и насыщения у ребенка.

"Гаджеты отвлекают ребенка от того, что происходит с его телом, и он может продолжать есть, даже когда уже сыт. Это приводит к перееданию и нарушению естественного восприятия голода", — отметила Сидорова.

Для того чтобы научить детей правильно вести себя за столом, врач советует разделить время на прием пищи и использование гаджетов. Также важно предлагать ребенку здоровую пищу, избегая продуктов с высоким содержанием пустых калорий, которые часто ассоциируются с экранными развлечениями.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

