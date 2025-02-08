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Резкие скачки давления и алкогольное отравление: почему нельзя смешивать пиво и крепкие напитки

1:25
Здоровье

Смешивание крепких алкогольных напитков, таких как водка, с газированными, например, пивом, может вызвать резкое повышение артериального давления, что представляет опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом предупредила Ольга Майорова, врач-гастроэнтеролог клиники "Будь Здоров" в Санкт-Петербурге.

Алкоголь
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алкоголь

При переходе от крепких напитков к менее крепким, организм может не успеть адаптироваться к изменению уровня алкоголя в крови, что приводит к накоплению токсичных веществ, таких как ацетальдегид. Это повышает риск алкогольного отравления, пишет Газета.Ru.

Смешивание крепкого алкоголя с газированными напитками вызывает резкие колебания артериального давления, особенно опасные для людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Такое сочетание может привести к гипертоническому кризу и другим серьёзным осложнениям, пояснила врач.

Газированные напитки, такие как шампанское или коктейли, ускоряют попадание алкоголя в кровь. Это происходит из-за повышения давления в желудке, что способствует быстрому попаданию алкоголя в кровоток. Даже небольшое количество таких напитков может вызвать быстрое опьянение и ухудшение состояния здоровья.

Однако употребление питательной закуски и воды между алкогольными напитками может снизить риск обезвоживания и уменьшить симптомы похмелья, добавила доктор.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.
 

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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