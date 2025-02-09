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Сомнительная романтика: психолог предупредила мужчин об опасности отношений с женщинами постарше

Здоровье

Некоторые мужчины предпочитают женщин постарше: они кажутся более опытными в жизни, а значит, более интересными собеседницами. К тому же некоторые юные девушки воспринимаются как слишком ветренные и легкомысленные. Психолог Анастасия Быстрова объяснила в беседе с NEWS.ru, какую опасность таят в себе романы со зрелыми дамами для молодых мужчин.

Букет роз на окне
Фото: flickr.com by Victoria Vasilieva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Букет роз на окне

По мнению специалиста, мужчина, вступающий в любовные отношения с женщиной старше себя, через некоторое время автоматически начинает смотреть на неё как на вторую маму, которая позаботится о нём и всё для него сделает. Это тормозит личностный рост мужчины.

По словам Быстровой, в таких отношениях мужчина быстро превращается в маменькиного сынка, который перестаёт самостоятельно принимать решения, и на женщину тоже роль опекунши влияет не лучшим образом: это отнимает у неё внутреннюю свободу.

Уточнения

Же́нщина — человек женского пола. Слово «женщина» обычно обозначает взрослого человека, а для обозначения ребёнка или подростка используются слова «девочка» и «девушка» соответственно.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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