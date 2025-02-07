Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
18-летних украинцев отправят на фронт: Захарова высмеяла решение Зеленского
Трюдо: Трамп всерьез хочет присоединить Канаду ради недр. Надо этим воспользоваться
Весенняя защита деревьев: натуральный раствор, который работает лучше химии
Сам закажет еду: вся правда об умных холодильниках
Этот баллон под капотом экономит тысячи рублей в месяц: разбираем все плюсы и минусы
Эти фаршированные шампиньоны съедят первыми — даже мясо останется нетронутым
Устойчивые огурцы: каким сортам доверять в неидеальные годы?
Звезду сериала The Тёлки задержали: в квартире Обманова нашли пояс смертника
Подземный храм воды римской эпохи — чем поражает цистерна Мирабилис

Простой способ снизить риск рака кишечника: включите этот витамин в свой рацион

1:06
Здоровье

Исследования учёных подтверждают, что диета, богатая витамином В9, имеет важную роль в профилактике рака кишечника.

Шпинат, зелень
Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шпинат, зелень

Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, что достаточное употребление фолиевой кислоты или витамина B9 может сократить риск рака кишечника на 7%.

Исследование было проведено учёными из Школы Общественного Здравоохранения Имперского Колледжа в Лондоне, в Великобритании. Они проанализировали данные свыше 70 тысяч человек, чтобы выяснить влияние фолиевой кислоты на профилактику рака кишечника.

Этот витамин встречается в различных продуктах, особенно много его в зелёных овощах, таких как шпинат, капуста и брокколи, а также в цельном зерне, бобовых и цитрусовых.

Кроме того, фолиевая кислота играет важную роль в производстве красных кровяных клеток, что особенно важно для женщин, которые беременны или планируют беременность, пишет catracalivre.com.

Уточнения

Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium — «лист». Син.: птероилмоноглутаминовая кислота) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Сейчас читают
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Еда и рецепты
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение Аудио 
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Авто
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя Аудио 
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье
Российский шоу-бизнес
Внучка 90-летней Алисы Фрейндлих раскрыла состояние артистки, жаловавшейся на здоровье Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Сколько нулёвки можно выпить, чтобы инспектор не усомнился в трезвости
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Трюдо: Трамп всерьез хочет присоединить Канаду ради недр. Надо этим воспользоваться
Весенняя защита деревьев: натуральный раствор, который работает лучше химии
Сам закажет еду: вся правда об умных холодильниках
Простой способ снизить риск рака кишечника: включите этот витамин в свой рацион
Этот баллон под капотом экономит тысячи рублей в месяц: разбираем все плюсы и минусы
Эти фаршированные шампиньоны съедят первыми — даже мясо останется нетронутым
Устойчивые огурцы: каким сортам доверять в неидеальные годы?
Звезду сериала The Тёлки задержали: в квартире Обманова нашли пояс смертника
Подземный храм воды римской эпохи — чем поражает цистерна Мирабилис
Как увидеть оранжевую Луну и её королевского спутника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.