Простой способ снизить риск рака кишечника: включите этот витамин в свой рацион

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования учёных подтверждают, что диета, богатая витамином В9, имеет важную роль в профилактике рака кишечника.

Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шпинат, зелень

Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, что достаточное употребление фолиевой кислоты или витамина B9 может сократить риск рака кишечника на 7%.

Исследование было проведено учёными из Школы Общественного Здравоохранения Имперского Колледжа в Лондоне, в Великобритании. Они проанализировали данные свыше 70 тысяч человек, чтобы выяснить влияние фолиевой кислоты на профилактику рака кишечника.

Этот витамин встречается в различных продуктах, особенно много его в зелёных овощах, таких как шпинат, капуста и брокколи, а также в цельном зерне, бобовых и цитрусовых.

Кроме того, фолиевая кислота играет важную роль в производстве красных кровяных клеток, что особенно важно для женщин, которые беременны или планируют беременность, пишет catracalivre.com.

Уточнения

Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium — «лист». Син.: птероилмоноглутаминовая кислота) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

