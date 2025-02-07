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В столовой школы мыши — настолько частые гости, что, кажется, их приютили и надели ошейники

Здоровье

Очередной скандал в Тюменской области. В школе "столуется" мышь. Чувствует она себя там настолько вольготно, что бесстрашно снимается на камеру, позируя детям прямо во время обеда. В городе Ялуторовске Тюменской области разгорелся скандал после того, как в сети появилось видео, снятое учениками прямо во время обеда. На кадрах слитого в сеть видео мышь свободно перемещается между тарелками и стаканами в столовой. Инцидент произошел 6 февраля, во время обеда учеников 6–7 классов.

Обед в школьной столовой
Фото: Telegram-канал ЧС Тюмень by Видео опубликованное в Telegram-канале ЧС Тюмень
Обед в школьной столовой

Руководство школы обратилось за консультацией к кандидату биологических наук из института имени Северцева в Москве, который предположил, что это лабораторная мышь. Тем не менее, вне зависимости от вида мыши, директору школы это не поможет: ему может грозить серьезный штраф до 20 000 рублей или закрытие столовой на срок до 90 суток по статье 6.3 КоАП РФ за нарушения: мыши в столовой — это антисанитария и прямая угроза здоровью детей и персонала.

 

 

Уточнения

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит. Расположен на реке Туре. Образует городской округ город Тюмень.Население города — 861 098 (2024) человек, четвёртый по населению город Сибири, восемнадцатый по численности населения город России. Первый русский город в Сибири. Носит почётное звание «Город трудовой доблести».
 

Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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