Не все фермерские продукты одинаково полезны: какие товары лучше обходить стороной

Сегодня в каждом крупном супермаркете обязательно есть отдел продуктов здорового питания, и на этикетках многих товаров можно увидеть разнообразные пометки: "эко", "органик" или "фермерский продукт". Диетолог Елена Дмитрюк объяснила на портале "Москва — столица здоровья", чем отличаются эти продукты и какие из них полезнее.
"Эко" означает, что при производстве продукта природе не было нанесено никакого вреда, либо же этот вред был минимальным. "Органик" означает, что производители не использовали синтетические пестициды и удобрения. Надпись "фермерский продукт" говорит о том, что товар был произведён на ферме.
Дмитрюк отметила, что лучше всего выбирать продукты с пометкой "органик", поскольку фермерское хозяйство не даёт гарантии, что продукт не содержит вредных добавок. Это же касается продуктов "эко" даже несмотря на то, что они были произведены с заботой об окружающей среде.
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
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