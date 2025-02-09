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Не все фермерские продукты одинаково полезны: какие товары лучше обходить стороной

1:02
Здоровье

Сегодня в каждом крупном супермаркете обязательно есть отдел продуктов здорового питания, и на этикетках многих товаров можно увидеть разнообразные пометки: "эко", "органик" или "фермерский продукт". Диетолог Елена Дмитрюк объяснила на портале "Москва — столица здоровья", чем отличаются эти продукты и какие из них полезнее.

Отдел здорового питания в супермаркете
Фото: commons.wikimedia.org by Ostdem, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Отдел здорового питания в супермаркете

"Эко" означает, что при производстве продукта природе не было нанесено никакого вреда, либо же этот вред был минимальным. "Органик" означает, что производители не использовали синтетические пестициды и удобрения. Надпись "фермерский продукт" говорит о том, что товар был произведён на ферме.

Дмитрюк отметила, что лучше всего выбирать продукты с пометкой "органик", поскольку фермерское хозяйство не даёт гарантии, что продукт не содержит вредных добавок. Это же касается продуктов "эко" даже несмотря на то, что они были произведены с заботой об окружающей среде.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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